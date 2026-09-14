韓股盤後交易新制生效 小型股價格劇烈波動

韓國交易所（KRX）自下午4時延至晚間8時的盤後交易新制今天上路，若干中小型股在開始交易數分鐘內大幅波動。KRX分析，委託單稀少和低成交量的個股價格波動明顯擴大。

「首爾經濟日報」（Seoul Economic Daily）報導，新制上路後，投資人可在常態盤中交易時段結束後，繼續即時交易KOSPI與KOSDAQ這兩大指數的成分股企業。

在新制下，盤後每10分鐘彙整委託單並以單一價格進行撮合的集合競價制度取消，改為比照常態盤中交易的逐筆交易，系統收到投資人的委託買賣單後隨到隨撮，立即配對成交。

新制上路首日，備受關注的其中一檔股票包含韓華集團（Hanwha Group）旗下高檔百貨業者韓華格樂麗雅（Hanwha Galleria）。此標的在當地時間下午4時20分盤後交易時段飆漲至3070韓元，較收盤價大漲15.4%。

由於買單持續湧入，韓華格樂麗雅數度觸發價格波動暫停交易機制。但漲勢維持不久，該品牌在晚間7時20分左右回落至2635韓元，高低震盪幅度達19.2%。

KOSDAQ小型股也出現類似情況。韓國企業PonyLink與遊戲開發商Valofe盤後交易各大漲29.90%和30%，震幅各為32.35%和32.01%。

韓國裕華證券（Yuhwa Securities）、生技公司HLScience、韓國LS集團子公司LS Tirayutec以及商業廣播電視台KNN也在盤後交易大幅波動，震幅介於23%至28%。

PonyLink、Valofe、裕華證券及HL Science隨後漲勢收斂，收盤下跌。

KRX分析，價格大幅波動主要是盤後交易新制上路初期參與的企業有限，意味少量委託單成交就會帶動股價大幅波動。

據報導，KRX提供盤後交易的成分股數量遠高於競爭對手Nextrade，冷門小型股的委託單數量差異會更加明顯。