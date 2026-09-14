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美股早盤／AI發展減速憂慮 費半瀉5% 台積ADR摔 光通訊股受創
AI巨頭提議放緩研發步伐，與此同時，布蘭特原油又衝破每桶109美元，打擊風險情緒，美股14日早盤四大指數齊聲挫低。
道瓊工業指數早盤下跌0.2%，標普500指數跌0.6%，那斯達克指數跌1%，費城半導體指數跌5%。
台積ADR走低3%，輝達走低4%。光通訊股Lumentum、Coherent均重挫8%以上
Anthropic執行長阿莫戴12日表示，該公司將祭出新的防護措施，呼籲業界放緩開發先進的AI模型。OpenAI奧特曼、xAI馬斯克都加以支持。奧特曼同時表示，OpenAI今年不會掛牌。外界憂慮縮限AI發展，恐打壓資本開支，相關類股受創。
另一方面，中東原油供給再受干擾，沙烏拉阿拉伯遇襲後，關閉東西向油管，這是避開荷莫茲海峽的重要管線，布蘭特原油大漲4%，突破每桶109美元。
通膨憂慮高漲下，美國10年期公債殖利率逼近5%。貨幣市場估計，聯準會（Fed）本周三（16日）會議，升息機率接近九成。
KCM Trade首席市場分析師瓦特爾說：「兩股不受歡迎的阻力相互衝撞，AI發展須減速的警告、加上沙國東西向油管關閉，帶動油價續漲，是不利風險資產的組合。」
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