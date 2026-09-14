彭博：鎧俠擬赴美上市發行ADR 至少募資100億美元

彭博（Bloomberg News）今天報導，知情人士透露，日本晶片商鎧俠（Kioxia）正考慮赴美國上市，計畫透過發行美國存託憑證（ADR），至少募資100億美元。

路透社引述彭博報導，鎧俠持續與美國銀行（BofA）、高盛（Goldman Sachs）與摩根大通（JPMorgan）等銀行洽談這項可能於明年進行的上市計畫。

彭博也指出，鎧俠在日本斥資數十億美元回購股票後，目前尋求透過赴美上市，提高在美國市場的流動性。

據報導，發行ADR也可能使鎧俠納入半導體類股指數。鎧俠發行ADR的規劃尚在初步階段，股票出售規模與承辦銀行名單等細節可能變動。

路透社無法立即核實這項報導的真實性。