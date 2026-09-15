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太陽能供應鏈 熱力四射

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

SpaceX執行長馬斯克在社群平台宣示，明年將送搭載輝達（NVIDIA）NVL72的「AI1」衛星上太空，推動太空資料中心，能源來自配備翼展達70公尺的巨型太陽能板，市場看好元晶（6443）、聯合再生與茂迪等太陽能供應鏈台廠受惠動能最為明確。

法人指出，元晶與特斯拉合作多年，具備低軌衛星相關太陽能元件出貨實績。面對太空極端溫差與輻射考驗，元晶卡位次世代鈣鈦礦研發，被市場看好最有機會優先爭取SpaceX太空AI模組訂單。

聯合再生則深耕鈣鈦礦太陽能研發多年，積極申請相關專利，全力朝量產方向邁進，力拚成為全台首家量產鈣鈦礦太陽能的業者。太空中唯一的發電來源為太陽能，聯合再生卡位次世代技術，鎖定高轉換效率的極端航太應用商機。

法人分析，茂迪近年積極推進技術轉型，除量產高效TOPCon電池外，亦將TOPCon結合鈣鈦礦的疊層電池視為突破轉換效率瓶頸的關鍵路線。隨著航太載具對高轉換效率與高能量密度要求日益嚴苛，茂迪在疊層技術上的布局，具備切入高階利基型太空能源應用的潛力。

業界分析，單顆太空AI衛星發電量相當於地面數百片太陽能板總和，而鈣鈦礦電池具備高轉換效率、高耐熱與抗輻射等三大優勢，極度契合太空需求。加上太空零組件認證嚴格、技術門檻高，產品毛利率優於常規產品，有助改善台廠獲利結構。

法人評估，馬斯克目標2027年底前實現每年1GW（10億瓦）太空發電量，隨著太空AI衛星建置速度加快，太陽能板使用量將呈爆發性增長。台系業者在鈣鈦礦技術專利、量產實力與既有供應鏈關係上均具備利基。

太陽能 供應鏈 SpaceX

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