日經實測比亞迪RACCO 續航表現亮眼﹑叫陣日本國產車市場

中國電動車大廠比亞迪（BYD）為日本推出的輕型電動車RACCO，上市1個月接單約1500輛。日媒實際測試性能，檢驗這台半路殺出的黑馬究竟能否打破由日本車廠主導的局面。

「日本經濟新聞」報導，比亞迪的輕型電動車RACCO是該公司專為日本市場從零開始開發的車款，主打目前輕型電動車最長的320公里續航距離，以及兩側電動滑門等特色。

日經記者實際以最高階車型300 Premium，從一般道路到高速公路試駕約1000公里。

記者指出，坐進車內後，雖然是輕型車，但腳部空間充足，能感受到車內相當寬敞。網路評價有人指出「內裝很廉價」，但以輕型車來說，整體印象並不差。若要挑剔，只有車內燈具的設計比較令人介意。

輕踩油門後，車輛平順起步。具備電動車特性的RACCO加速輕快，不需要用力踩下踏板。

此外，記者也表示方向盤很好握。對此，比亞迪日本法人負責人表示，方向盤是「按照亞洲女性手掌大小」設計。

而讓記者印象最深的是，行駛一段時間後，實際行駛距離可以超過公司原本宣傳的320公里。

一般而言，電動車實際可行駛的距離約為標示值的70%至80%。這是因為測試時與實際行駛時的環境不同，因此即使公布續航距離為500公里，實際上往往只能行駛350至400公里。

日經記者表示，過去曾試駕許多電動車，但從未遇過充滿電後儀表板顯示的續航距離能達到標示值。但RACCO充電至100%時，顯示可行駛320公里。

此外，從充滿電的狀態開啟冷氣行駛約10公里後，剩餘可行駛距離仍維持在320公里，完全沒有減少。

記者表示，原以為是誤差，因此繼續從電量95%的狀態行駛145公里後，電量剩51%，儀表板仍顯示可以再行駛180公里。

實測結果顯示，若只是開車到幾公里外的超市購物，電量幾乎不會減少。對於以短程行駛為主的消費者而言，使用起來相當方便。如果家中有充電設備，甚至不必前往加油站，便利性將進一步提高。

記者也測試從東京都往返長野縣、約500公里的長途行程。對長途移動實用性而言，充電性能是一大關鍵。而RACCO一般充電最高可使用6千瓦輸入功率，快速充電最高可使用49千瓦。

實測結果，去程充電23分鐘，電量從30%恢復至70%，最高輸出功率47.9千瓦；回程則充電18分鐘，電量從66%恢復至95%，最高輸出功率49.2千瓦。

顯示RACCO不僅達到標示的充電性能，由於電池容量也不大，因此利用休息期間的短時間充電，就能補充足以讓車輛安心繼續行駛的電量。

一家比亞迪經銷商的店員表示：「如果在日本國產輕型汽油車上配備同等水準的設備，價格會更高。實際比較後感到驚訝的顧客很多。」

比亞迪日本法人也表示，目前約8成訂單集中在最高階車型。

不過，目前銷售才剛起步。比亞迪以年底前接獲1萬輛訂單為目標，但截至8月底，訂單約1500輛。雖然這已經是比亞迪過去在日本推出的車款中，達成速度最快的一款，但距離目標仍有相當大的差距。

不過RACCO仍是比亞迪展現其挑戰日本輕型車市場決心的一款車，能否靠這台車突破國產車重圍，將成為比亞迪的最大挑戰。