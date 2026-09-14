韓股盤後交易新制上路 延至晚間8時改採即時買賣

韓國交易所（KRX）盤後交易新制今天上路，新時段為下午4時至晚間8時，投資人可於這段時間即時買賣KOSPI與KOSDAQ市場大部分股票；這項新舉措反映出韓國試圖跟上延長股市交易的全球趨勢。

韓國「中央日報」報導，原有的下午4時至6時盤後單一價格交易制度自今天起取消。新制下，KOSPI及KOSDAQ市場大部分股票，以及存託憑證（DR）均可進行盤後交易，韓國新交易所（KONEX）市場股票則不在交易範圍內。

被排除的股票還包括當日盤中未成交的股票，以及被列為行政監管、投資警示、流動性極低或進入清算交易的股票。

約有38家證券公司參與，合計市占率達95.2%，這意味著大多數投資人可透過目前使用的券商進行盤後交易。

盤後交易容許的股價漲跌幅限制與盤中相同，均為前一日收盤價的正負30%。

盤後交易同樣適用熔斷及價格波動暫停機制，以防止股價劇烈波動；放空規範也與盤中交易相同。

至於指數股票型基金（ETF）與指數投資證券（ETN），初期不會納入盤後交易。這項決定反映了證券業者的擔憂，在股市波動加劇的情況下，夜間交易恐進一步擴大ETF與ETN的價格波動。

此外，韓國交易所啟動盤後交易新制後，也可能加劇與替代交易系統Nextrade（NXT）的競爭。

Nextrade的盤後交易結束時間先前就已訂為晚間8時，該平台目前提供約600檔股票，主要為大型股。

韓國電視台首爾放送（SBS）報導，韓國交易所營運的市場共有逾2700檔股票，交易所宣布其中逾95%股票自今天起開放盤後交易。

「韓國前鋒日報」（The Korea Herald）報導，韓國交易所這項新措施，反映全球主要股市延長交易時段的趨勢。美國與歐洲主要交易所都在擴大盤後交易時間，紐約證券交易所（NYSE）及那斯達克（NASDAQ）更朝24小時交易的目標邁進。

韓國交易所股票市場部長宋基明（Song Ki-myung，音譯）指出：「對外國投資者而言，我們建立了一個能讓他們不受時差限制投資韓股的環境，因此我們預期國內市場的可及性將大幅提升。」

韓國交易所表示，將持續觀察全球趨勢，並考慮分階段進一步延長交易時間，也擬研究在正式開盤前設置盤前交易時段。