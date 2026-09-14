Fed將公布利率決策！經濟學家認我央行本周按兵不動機率高 除非1事發生

根據路透對經濟學家的調查，台灣央行本周可能按兵不動，因通膨仍屬溫和，但若美國聯準會（Fed）升息，可能促使台灣央行跟進。

台灣央行6月將基準利率維持在2%，一如市場預期。前一次升息，為2024年3月升息半碼，反映當時電價將調漲的預期。

路透訪調31名經濟學家，有28位預期台灣央行將在17日維持利率政策不變。三位持異議者認為，台灣央行將把利率調升半碼至2.125%。

經濟學家指出，台灣央行在本周按兵不動後，將於12月升息至2.125%，並在明年底前維持該利率水準。

在人工智慧（AI）狂潮助攻下，台灣今年全年的經濟成長率料將升抵11.05%，寫近40年來新高。元富證券分析師Kevin Wang說，鑒於通膨相對溫和，台灣央行並未面臨升息壓力，「除非Fed率先行動，預料台灣央行將在本次會議保持按兵不動」。

在Fed於台灣時間17日凌晨公布利率決策後，台灣央行也將在同日稍晚發布決議。第一金投顧分析師Wang Yu-Hsuan說，如果Fed本周升息，將明顯提高台灣央行跟進的機率。