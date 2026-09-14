中東供應疑慮推升油價 亞股多收黑、科技股領跌

市場預期美國聯準會本週將升息之際，沙烏地阿拉伯關閉一條重要輸油管線，引發市場對中東石油供應的疑慮，進一步加劇通膨壓力，亞股今天多收黑，科技股領跌，國際油價大漲。

法新社報導，自美國與以色列2月底開始對伊朗發動戰爭以來，能源成本大幅上升，一直是推升全球通膨的主要因素，使各國央行面臨升息壓力。

市場目前聚焦美國聯邦準備理事會（Fed）本週會議，外界普遍預期聯準會將緊縮貨幣政策，上週公布的數據顯示，美國通膨仍遠高於聯準會設定的2%目標。

葉門叛軍「青年運動」（Houthi）發動無人機攻擊後，沙烏地阿拉伯關閉東西向輸油管線，同時一艘商船在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）遇襲。

兩大原油合約價格（紐約商品交易所西德州中級原油與倫敦北海布倫特原油）原本已站上每桶100美元，今天一度上漲逾3%。

市場預期將接連升息，加上歐洲中央銀行（ECB）上週升息，致使股市承壓，尤其是依賴借貸資金支應龐大AI投資的科技公司。

在東京上市的科技投資巨擘軟銀（Soft Bank）股價暴跌逾10%，晶片製造商鎧俠（Kioxia）下跌逾6%，愛德萬測試（Advantest）跌幅也超過2%。

韓國SK海力士（SK hynix）與三星電子（Samsung）股價也大幅下跌，台北股市台積電（TSMC）也同樣走低。

韓國綜合股價指數（KOSPI）領跌亞股，下跌逾3%；東京、上海、台北、威靈頓、曼谷與雅加達股市也收黑。

香港、雪梨、新加坡與馬尼拉股市則上漲。