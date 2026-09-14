科技巨頭Anthropic執行長籲放緩技術發展 亞洲AI概念股齊挫

包含人工智慧（AI）先進模型開發商OpenAI在內的科技巨頭執行長稍早示警須放緩技術發展速度，以防對人類造成威脅後，亞洲AI概念股今天早盤齊挫，日韓股跌最深。

路透社報導，以Claude聞名的美國AI新創公司Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）對AI遭濫用的疑慮日增，近日呼籲AI公司放慢提升AI模型的速度。經營xAI的億萬富豪馬斯克（Elon Musk）及OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）不約而同表態認同阿莫戴的看法。

阿特曼隨後並以安全考量為由，宣布OpenAI今年不推動首次公開募股（IPO）。

亞洲AI概念股早盤齊挫，日韓股跌最重。

OpenAI投資者日本軟銀集團（Soft Bank）今天開盤一度暴跌13.2%、記憶體晶片製造商鎧俠（Kioxia）重摔9.8%，半導體設備巨擘東京威力科創（TokyoElectron）也下挫3.7%。

韓國記憶體晶片大廠SK海力士（SK Hynix）和三星電子（Samsung Electronics）各跌5.3%和3.7%；台灣晶圓代工廠台積電下挫約1.2%。

在上海交易的中國晶片製造大廠長鑫存儲和中芯國際分別下跌2.7%和1.4%。

索尼金融集團（Sony Financial Group）資深經濟學家宮嶋貴之在報告中指出：「繼週末一系列呼籲放慢AI發展的評論後，日本AI及半導體概念股預料遭逢賣壓。中東局勢不確定性也持續拖累市場信心。」