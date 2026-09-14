快訊

亞運棒球／旅美球員黃仲翔球團沒放行 兄弟新秀投手黃玠瀚遞補

想吃炸雞難以啟齒… 93歲老父打給女兒求助 一句方言讓她大哭

中山女高學生疑吃炸甜不辣腹膜炎住院 怎判斷是普通腹痛還是致命急症？

聽新聞
0:00 / 0:00

奧特曼再喊AI踩煞車：放慢不是停止 最大難題是中國大陸

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
奧特曼強調：「我們所說的『放慢腳步』，並不是『停止』。」路透
奧特曼強調：「我們所說的『放慢腳步』，並不是『停止』。」路透

OpenAI執行長奧特曼周日重申支持放慢最先進AI模型的開發速度，避免AI能力進步太快，超出人類監督和控制的能力。他強調，放慢腳步不等於停止發展，即使加強安全措施必須付出代價，只要能確保美國AI公司負責任地開發日益強大的模型，仍然值得。

奧特曼在X平台表示：「無論美國面臨多大的競爭壓力，都不能成為冒進的理由，更不能讓AI能力跑在對齊（alignment）和監控之前。」他並說：「我們所說的『放慢腳步』，並不是『停止』。」

Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）日前率先提出三階段方案，包括讓獨立第三方深入公司內部評估模型安全、由最先進AI模型開發商共同訂定安全標準，並推動國際合作。馬斯克隨後表態支持，奧特曼也宣布OpenAI將採用第三方評估做法。

路透熱點透視（Breakingviews）認為，放慢模型開發未必會讓AI投資降溫。全球今年預計投入AI的資金高達1兆美元，資金可能從訓練更先進模型，轉向部署既有模型，反而繼續支撐資料中心需求，也可能讓輝達（NVIDIA）、SK海力士以外的挑戰者有更多發展空間。

AI業界還面臨另一道難題：美中競爭。奧特曼表示，美國企業可以先自行採取安全措施，但國際協調仍需要華府協助，因為美國業者即使放慢腳步，中國大陸對手未必跟進。

川普已明確表態不願犧牲美國AI領先地位，強調「誰贏得AI，誰就贏了」。分析師因此認為，美國AI業者真正大幅放慢開發的可能性不高，增加安全審查對營收成長的影響也可能相當有限。真正的考驗在於，Anthropic和OpenAI能否在安全、美中競爭和華爾街對AI高成長的期待之間取得平衡。

奧特曼 中國大陸 OpenAI

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／詭異對話曝！Meta AI問「後座兒童是誰」 下秒竟搜出幼女體重母崩潰

AI新創示警 奧特曼、馬斯克支持控管 市場派與發展派爭論

敲響警鐘 AI巨頭籲業界放慢發展腳步

AI三巨頭喊煞車 軟銀暴跌13% 晶片股日韓股都遭殃 分析師認為短空長多

相關新聞

沙國繞道荷莫茲的輸油管也斷了 布蘭特油價直逼108美元

沙烏地阿拉伯一條主要輸油管遭到攻擊後關閉，國際油價應聲上漲。這條管線在美伊戰爭期間用來繞過荷莫茲海峽運送原油，如今停擺，使全球能源供應更加吃緊。

iPhone Duo將複製第一代iPhone革命？他預言折疊手機十年內市占拚過半

蘋果首款折疊手機iPhone Duo上周亮相，可望成為改變智慧手機市場的重要產品。以報導蘋果產品動態知名的彭博記者葛曼（Mark Gurman）預言，iPhone Duo不只可能迅速成為折疊手機市場主流，更可能像第一代iPhone當年帶動智慧手機普及一樣，讓折疊手機在未來十年逐漸取代傳統直立式手機，成為市場新常態。

孫正義豪賭OpenAI再加槓桿 軟銀借到118.7億美元

軟銀集團（SoftBank Group）已取得118.7億美元貸款，用來支應對美國AI公司OpenAI的投資，規模高於原先設定的目標100億美元。

馬斯克稱有把握明年實現軌道AI資料中心 把輝達AI送上太空

SpaceX執行長馬斯克在X平台回覆網友時說：「我非常有把握，SpaceX明年就會把輝達VR NLV72 AI電腦送上太空。」

韓國電力提議三星、SK海力士先繳五年電費 兩大晶片商因這理由說不

三星電子和SK海力士已拒絕韓國電力公社（KEPCO，簡稱韓電）提出的預繳電費方案。韓電原希望兩家公司預先支付未來電費，以籌措興建電網所需資金，為新的科技產業聚落供電。

AI三巨頭喊煞車 軟銀暴跌13% 晶片股日韓股都遭殃 分析師認為短空長多

AI產業三大領袖罕見同聲呼籲放慢最先進模型的開發速度，加上OpenAI執行長奧特曼表示今年不會上市，亞洲AI概念股周一早盤面臨賣壓。軟銀集團（Softbank）一度重挫13%，三星電子、SK海力士、愛德萬測試和鎧俠也全面下跌。不過，市場策略師認為，晶片、電力和運算基礎設施需求依然強勁，AI開發放慢短期雖可能壓抑科技硬體股，長期衝擊應相當有限。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。