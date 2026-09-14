奧特曼再喊AI踩煞車：放慢不是停止 最大難題是中國大陸

OpenAI執行長奧特曼周日重申支持放慢最先進AI模型的開發速度，避免AI能力進步太快，超出人類監督和控制的能力。他強調，放慢腳步不等於停止發展，即使加強安全措施必須付出代價，只要能確保美國AI公司負責任地開發日益強大的模型，仍然值得。

奧特曼在X平台表示：「無論美國面臨多大的競爭壓力，都不能成為冒進的理由，更不能讓AI能力跑在對齊（alignment）和監控之前。」他並說：「我們所說的『放慢腳步』，並不是『停止』。」

Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）日前率先提出三階段方案，包括讓獨立第三方深入公司內部評估模型安全、由最先進AI模型開發商共同訂定安全標準，並推動國際合作。馬斯克隨後表態支持，奧特曼也宣布OpenAI將採用第三方評估做法。

路透熱點透視（Breakingviews）認為，放慢模型開發未必會讓AI投資降溫。全球今年預計投入AI的資金高達1兆美元，資金可能從訓練更先進模型，轉向部署既有模型，反而繼續支撐資料中心需求，也可能讓輝達（NVIDIA）、SK海力士以外的挑戰者有更多發展空間。

AI業界還面臨另一道難題：美中競爭。奧特曼表示，美國企業可以先自行採取安全措施，但國際協調仍需要華府協助，因為美國業者即使放慢腳步，中國大陸對手未必跟進。

川普已明確表態不願犧牲美國AI領先地位，強調「誰贏得AI，誰就贏了」。分析師因此認為，美國AI業者真正大幅放慢開發的可能性不高，增加安全審查對營收成長的影響也可能相當有限。真正的考驗在於，Anthropic和OpenAI能否在安全、美中競爭和華爾街對AI高成長的期待之間取得平衡。