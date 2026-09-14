AI失控恐滅絕人類？Palantir創辦人喊「沒事」：我們掌控得住

AI快速發展，可能失控甚至威脅人類生存的擔憂持續升高，但並非所有科技業人士都如此悲觀。Palantir共同創辦人喬・隆斯代爾（Joe Lonsdale）近日就在X發文喊話：「世界會沒事的，各位」，認為雖然未來的AI發展將帶來重大責任與挑戰，但「嚇壞所有人並沒有幫助」，強調「我們掌控得住情況」。

Anthropic離職工程師示警AI威脅人類

隆斯代爾的這番話，正值AI安全疑慮升溫之際。Anthropic工程師雅各・考克森（Jacob Coxon）日前離開公司，離職文示警「AI恐殺死人類社會」，並稱Anthropic、OpenAI等前沿AI公司正在「拿我們的生命豪賭」，相關言論也獲得其他業界人士呼應。

Anthropic執行長達里奧・阿莫迪（Dario Amodei）則在部落格發文指出，AI群體可能很快接管整個網路，呼籲制定更嚴格的安全規範，並在全球協調放慢AI發展速度。

科技大佬呼應AI安全疑慮 隆斯代爾未跟風

阿莫迪的看法獲得SpaceX執行長伊隆・馬斯克（Elon Musk）、OpenAI執行長山姆・奧特曼（Sam Altman）、Google DeepMind創辦人德米斯・哈薩比斯（Demis Hassabis），以及Hugging Face執行長克萊芒・德朗格（Clément Delangue）等人認同。

相較之下，隆斯代爾並未跟上這股擔憂聲浪。他一向以保守派異議人士形象著稱，也曾形容自己享受「與眾不同、挺身而出並和所有人唱反調」的感覺。

創辦Palantir 如今仍看好AI發展

隆斯代爾曾協助創辦Palantir，該公司主要打造協助政府與企業分析大量資料的AI軟體，並與美國政府簽訂多項合約。Palantir近期也持續受惠於企業對相關軟體的需求，第2季營收年增93%。

而隆斯代爾對AI風險的樂觀看法，也與美國總統唐納・川普（Donald Trump）近期的態度相近。川普多次淡化AI末日論，強調美國必須在AI競賽中領先中國。川普近日在愛爾蘭受訪時更表示，對AI可能遭濫用提出警告的人，「是在提出不會發生的事情」，並直言：「誰在AI領域勝出，誰就贏了。」