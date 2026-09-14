快訊

漢測一張要225萬！「反指標女神」巴逆逆到處借錢搶申購：翻身就靠這次

好市多10月新制！買熱狗、披薩得先刷會員卡 僅這店例外

AI疑慮衝擊電子權值股！台股開低一度急殺近690點 跌破46K及月線

聽新聞
0:00 / 0:00

AI三巨頭喊煞車 軟銀暴跌13% 晶片股日韓股都遭殃 分析師認為短空長多

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
AI產業三大領袖罕見同聲呼籲放慢最先進模型的開發速度。法新社
AI產業三大領袖罕見同聲呼籲放慢最先進模型的開發速度。法新社

AI產業三大領袖罕見同聲呼籲放慢最先進模型的開發速度，加上OpenAI執行長奧特曼表示今年不會上市，亞洲AI概念股周一早盤面臨賣壓。軟銀集團（Softbank）一度重挫13%，三星電子、SK海力士、愛德萬測試和鎧俠也全面下跌。不過，市場策略師認為，晶片、電力和運算基礎設施需求依然強勁，AI開發放慢短期雖可能壓抑科技硬體股，長期衝擊應相當有限。

南韓三星電子周一早盤一度下跌4.1%，SK海力士重挫5.8%；日本半導體設備大廠愛德萬測試下跌4.7%，鎧俠更一度大跌9.3%。日經半導體類股指數跌幅一度達5.5%。

南韓Kospi指數早盤大跌2.9%，日經225指數跌1.9%。

Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）周六表示，該公司將增加更多安全防護措施，包括交由獨立第三方進行評估，並呼籲整個AI產業放慢最先進模型的開發速度。OpenAI執行長奧特曼表態支持，xAI創辦人馬斯克（Elon Musk）也表示：「阿莫戴說得對。」

軟銀賣壓尤其沉重，一度暴跌13%，創7月17日來最大跌幅。奧特曼接受《財星》訪問時表示，OpenAI今年不會上市，而軟銀預定在10月前向OpenAI投資近650億美元。AI三大領袖又同時呼籲放慢最先進、獲利潛力也最高的模型開發速度，進一步打擊市場情緒。

AI投資規模愈來愈龐大，投資人近來也開始質疑，企業獲利能否支撐不斷攀升的基礎設施支出，使估值偏高的AI概念股格外容易受到衝擊。那斯達克100指數已較6月歷史高點下跌逾4%，周一亞洲早盤期貨也跌逾1%。本周Fed升息預期升高，也進一步增添亞洲科技股壓力。

不過，市場人士認為這波賣壓可能只是短期現象。Allspring Global Investments基金經理人Gary Tan說：「這可能造成一些短期壓力，但不太可能打亂AI長期行情。」AI發展仍處於相對早期階段，在技術快速演進之際，其他業者未必願意接受目前的競爭版圖，跟著放慢腳步。

Global X Management投資策略師Billy Leung也指出，三大AI公司執行長同意放慢腳步，並不會真正改變晶片、電力和基礎設施的支出，反而可能拉長整個開發周期。如果AI商業化和採用持續成長，新技術推出速度稍微放緩，企業反而能有更多時間從已經建好的基礎設施賺錢，讓AI投資從「砸錢建設」逐漸轉向「把投資變現」。

盛寶金融（Saxo Markets）首席投資策略師查納納（Charu Chanana）也認為，增加安全防護措施不會讓運算需求和AI應用消失，反而可能帶動資安和AI監控工具的投資。已在開發中的計畫，也可望繼續支撐記憶體、網路、散熱和電力設備需求。對投資人來說，更負責任的開發方式或許能讓AI商機走得更久，只是發展速度會稍微放慢。

軟銀 晶片 AI

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI三巨頭示警下晶片股慘了? 市場人士：長期影響或有限

美股期貨開盤跳水 那指急跌逾1% AI巨頭齊喊放慢+Fed升息機率高漲

敲響警鐘 AI巨頭籲業界放慢發展腳步

AI新創示警 奧特曼、馬斯克支持控管 市場派與發展派爭論

相關新聞

沙國繞道荷莫茲的輸油管也斷了 布蘭特油價直逼108美元

沙烏地阿拉伯一條主要輸油管遭到攻擊後關閉，國際油價應聲上漲。這條管線在美伊戰爭期間用來繞過荷莫茲海峽運送原油，如今停擺，使全球能源供應更加吃緊。

馬斯克稱有把握明年實現軌道AI資料中心 把輝達AI送上太空

SpaceX執行長馬斯克在X平台回覆網友時說：「我非常有把握，SpaceX明年就會把輝達VR NLV72 AI電腦送上太空。」

AI三巨頭喊煞車 軟銀暴跌13% 晶片股日韓股都遭殃 分析師認為短空長多

AI產業三大領袖罕見同聲呼籲放慢最先進模型的開發速度，加上OpenAI執行長奧特曼表示今年不會上市，亞洲AI概念股周一早盤面臨賣壓。軟銀集團（Softbank）一度重挫13%，三星電子、SK海力士、愛德萬測試和鎧俠也全面下跌。不過，市場策略師認為，晶片、電力和運算基礎設施需求依然強勁，AI開發放慢短期雖可能壓抑科技硬體股，長期衝擊應相當有限。

韓股盤後交易新制上路 延至晚間8時收盤 恐面臨流動性挑戰

韓國交易所（KRX）的盤後交易新制14日上路，交易時間延長至晚間8時，目標是吸引更多國際資金，提振市場，跟進美國那斯達克交易所和紐約證交所等業者所主導的國際趨勢，但在亞洲金融市場可說創下先例。

本周開盤前 五件國際事不可不知

美股期指周一下跌、油價走高，投資人一面又擔心AI發展速度過快，另一面美國通膨高於預期，也使市場更加押注聯準會（Fed）本周三可能升息。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

「反AI」投資潮逆勢興起 底片相機、筆記本等生產商股票重獲青睞

外界擔心人工智慧（AI）泡沫可能破裂，以及AI帶來的末日風險，「反AI投資」悄然興起。寫日誌、玩數獨等非數位活動重新流行，投資人也開始青睞原子筆、底片相機、筆記本等生產商的股票。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。