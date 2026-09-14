馬斯克稱有把握明年實現軌道AI資料中心 把輝達AI送上太空

SpaceX執行長馬斯克在X平台回覆網友時說：「我非常有把握，SpaceX明年就會把輝達VR NLV72 AI電腦送上太空。」

I am highly confident that SpaceX will be launching Nvidia VR NLV72 AI computers in space next year — Elon Musk (@elonmusk) September 13, 2026

按輝達（NVIDIA）官網敘述，NVL72 （NLV72是馬斯克筆誤）是一套將 72 個 GPU 與 36 個 CPU 整合為單一超大型 GPU 的機櫃級 AI 超級電腦平台。輝達官方技術文件列出的整櫃重量約1.3公噸，滿載功耗約120瓩。

馬斯克6月在SpaceX首次公開發行股票（IPO）前夕揭露所謂的「AI1」衛星的示意圖和規格，在地球軌道上執行複雜的AI運算。

馬斯克當時指出，這款早期版本衛星配備翼展達70公尺的巨型太陽能板，平均運算負載為120瓩，最高可達150瓩。。他依據 SpaceX 打造星鏈（Starlink）網路系統的經驗，宣稱打造這些資料中心衛星，會比打造星鏈更簡單。