沙國繞道荷莫茲的輸油管也斷了 布蘭特油價直逼108美元

沙烏地阿拉伯一條主要輸油管遭到攻擊後關閉，國際油價應聲上漲。這條管線在美伊戰爭期間用來繞過荷莫茲海峽運送原油，如今停擺，使全球能源供應更加吃緊。

布蘭特原油上周大漲近9%後，周一漲向每桶108美元；西德州原油則逼近103美元。歐洲天然氣也走高，漲幅一度達3.8%。沙烏地阿拉伯上周五晚間表示，前一天發生攻擊後，已基於安全考量暫停東西輸油管運作，目前尚未透露何時恢復。

新加坡時間上午6時27分，11月交割布蘭特原油上漲3.1%，報每桶107.85美元；10月交割西德州原油上漲2.8%，報102.87美元。

Sparta Commodities資深石油市場分析師June Goh說：「關鍵在於停擺會持續多久。」她說，如果輸油很快恢復，影響應該有限，因為可以動用管線西端延布（Yanbu）的原油庫存；但如果停擺時間拉長，沙國可能被迫減產。

外交方面，阿曼外交部長阿布塞迪（Badr Albusaidi）表示，伊朗原訂周一和波斯灣多國開會，討論在荷莫茲海峽設立臨時航道，但會議已經延期。巴林先前表示不會出席，理由之一就是東西輸油管遇襲；Axios也報導，沙烏地阿拉伯對這項計畫有所保留。

交易員也正評估伊朗支持的葉門胡塞組織，沿紅海沿岸快速推進可能帶來的區域影響。這波攻勢可能讓胡塞組織進一步掌控曼德海峽的航運，而這裡也是全球海運另一處重要咽喉。

今年以來，隨著美伊衝突蔓延至整個區域，原油出口受阻、航運市場陷入混亂，國際油價已累計大漲77%。德黑蘭和華府爭奪荷莫茲海峽控制權之際，東西輸油管已成為維持原油出口的重要替代路線。

這場久拖不決的危機也對全球經濟帶來新一波通膨衝擊，推高原油、天然氣以及汽油、柴油等石油產品價格。美國上周公布的數據顯示，8月物價漲勢加快，也提高聯準會（Fed）升息的可能性。

沙國這條重要輸油管每天輸送能力約700萬桶，可把原油橫跨沙烏地阿拉伯送往紅海港口。由於調查發現，攻擊是從伊拉克境內發動，伊拉克也已採取行動，設法控制事件帶來的後續影響。

美國方面，財政部長貝森特上周表示，周一將宣布制裁一家大型銀行，做為迫使德黑蘭當局屈服的手段之一。與此同時，美國海軍正封鎖伊朗港口，試圖壓縮伊朗的能源出口。

市場指標也顯示，投資人愈來愈擔心近期供應吃緊。布蘭特原油最近兩個期貨合約的價差擴大至每桶5.53美元，呈現逆價差（backwardation），高於一周前的3.84美元。這種近月價格高於下一個月份合約的格局，通常反映現貨供應偏緊。