快訊

川普稱全球燃料荒非中東造成 怪烏克蘭轟俄國柴油設施傷害全世界

美網／4盤拍下地主希望 澤瑞夫封王單季第2座大滿貫入袋

聽新聞
0:00 / 0:00

沙國繞道荷莫茲的輸油管也斷了 布蘭特油價直逼108美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
衛星影像公司Vantor公布的這組衛星照片，顯示沙烏地阿拉伯東西輸油管（Petroline）沿線、位於麥地那東南方梅薩巴（al-Mesabaah）的一座泵站。上圖攝於2025年10月29日，下圖攝於2026年9月13日。這座泵站9月11日遇襲並引發火災，造成嚴重損壞。伊朗支持的葉門胡塞組織接連發動攻擊，正衝擊沙烏地阿拉伯石油業，也可能把沙國重新拖入全面戰爭，而這正是沙國亟欲避免的局面。法新社
衛星影像公司Vantor公布的這組衛星照片，顯示沙烏地阿拉伯東西輸油管（Petroline）沿線、位於麥地那東南方梅薩巴（al-Mesabaah）的一座泵站。上圖攝於2025年10月29日，下圖攝於2026年9月13日。這座泵站9月11日遇襲並引發火災，造成嚴重損壞。伊朗支持的葉門胡塞組織接連發動攻擊，正衝擊沙烏地阿拉伯石油業，也可能把沙國重新拖入全面戰爭，而這正是沙國亟欲避免的局面。法新社

沙烏地阿拉伯一條主要輸油管遭到攻擊後關閉，國際油價應聲上漲。這條管線在美伊戰爭期間用來繞過荷莫茲海峽運送原油，如今停擺，使全球能源供應更加吃緊。

布蘭特原油上周大漲近9%後，周一漲向每桶108美元；西德州原油則逼近103美元。歐洲天然氣也走高，漲幅一度達3.8%。沙烏地阿拉伯上周五晚間表示，前一天發生攻擊後，已基於安全考量暫停東西輸油管運作，目前尚未透露何時恢復。

新加坡時間上午6時27分，11月交割布蘭特原油上漲3.1%，報每桶107.85美元；10月交割西德州原油上漲2.8%，報102.87美元。

Sparta Commodities資深石油市場分析師June Goh說：「關鍵在於停擺會持續多久。」她說，如果輸油很快恢復，影響應該有限，因為可以動用管線西端延布（Yanbu）的原油庫存；但如果停擺時間拉長，沙國可能被迫減產。

外交方面，阿曼外交部長阿布塞迪（Badr Albusaidi）表示，伊朗原訂周一和波斯灣多國開會，討論在荷莫茲海峽設立臨時航道，但會議已經延期。巴林先前表示不會出席，理由之一就是東西輸油管遇襲；Axios也報導，沙烏地阿拉伯對這項計畫有所保留。

交易員也正評估伊朗支持的葉門胡塞組織，沿紅海沿岸快速推進可能帶來的區域影響。這波攻勢可能讓胡塞組織進一步掌控曼德海峽的航運，而這裡也是全球海運另一處重要咽喉。

今年以來，隨著美伊衝突蔓延至整個區域，原油出口受阻、航運市場陷入混亂，國際油價已累計大漲77%。德黑蘭和華府爭奪荷莫茲海峽控制權之際，東西輸油管已成為維持原油出口的重要替代路線。

這場久拖不決的危機也對全球經濟帶來新一波通膨衝擊，推高原油、天然氣以及汽油、柴油等石油產品價格。美國上周公布的數據顯示，8月物價漲勢加快，也提高聯準會（Fed）升息的可能性。

沙國這條重要輸油管每天輸送能力約700萬桶，可把原油橫跨沙烏地阿拉伯送往紅海港口。由於調查發現，攻擊是從伊拉克境內發動，伊拉克也已採取行動，設法控制事件帶來的後續影響。

美國方面，財政部長貝森特上周表示，周一將宣布制裁一家大型銀行，做為迫使德黑蘭當局屈服的手段之一。與此同時，美國海軍正封鎖伊朗港口，試圖壓縮伊朗的能源出口。

市場指標也顯示，投資人愈來愈擔心近期供應吃緊。布蘭特原油最近兩個期貨合約的價差擴大至每桶5.53美元，呈現逆價差（backwardation），高於一周前的3.84美元。這種近月價格高於下一個月份合約的格局，通常反映現貨供應偏緊。

油價 荷莫茲 荷莫茲海峽

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

沙國輸油管遇襲油價看漲 白宮考慮擴大美國煉油產能

沙烏地關鍵油管遇襲來自伊拉克境內 川普疑伊朗搞鬼

沙國油管遇襲 原油輸出重創！川普控幕後黑手可能是伊朗

本周開盤前 五件國際事不可不知

相關新聞

沙國繞道荷莫茲的輸油管也斷了 布蘭特油價直逼108美元

沙烏地阿拉伯一條主要輸油管遭到攻擊後關閉，國際油價應聲上漲。這條管線在美伊戰爭期間用來繞過荷莫茲海峽運送原油，如今停擺，使全球能源供應更加吃緊。

韓股盤後交易新制上路 延至晚間8時收盤 恐面臨流動性挑戰

韓國交易所（KRX）的盤後交易新制14日上路，交易時間延長至晚間8時，目標是吸引更多國際資金，提振市場，跟進美國那斯達克交易所和紐約證交所等業者所主導的國際趨勢，但在亞洲金融市場可說創下先例。

本周開盤前 五件國際事不可不知

美股期指周一下跌、油價走高，投資人一面又擔心AI發展速度過快，另一面美國通膨高於預期，也使市場更加押注聯準會（Fed）本周三可能升息。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

「反AI」投資潮逆勢興起 底片相機、筆記本等生產商股票重獲青睞

外界擔心人工智慧（AI）泡沫可能破裂，以及AI帶來的末日風險，「反AI投資」悄然興起。寫日誌、玩數獨等非數位活動重新流行，投資人也開始青睞原子筆、底片相機、筆記本等生產商的股票。

今晨國際頭條一次看／AI競速與IPO成焦點 戰火牽動能源供應

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

美股期貨開盤跳水 那指急跌逾1% AI巨頭齊喊放慢+Fed升息機率高漲

美股三大期貨指數今天（14日）開盤後下跌、國際油價勁揚，投資人一方面重新評估AI發展速度的疑慮，另一方面則消化高於預期的美國通膨數據，因數據進一步強化市場對聯準會（Fed）可能在周三升息的押注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。