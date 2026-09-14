本周開盤前 五件國際事不可不知

美股期指周一下跌、油價走高，投資人一面又擔心AI發展速度過快，另一面美國通膨高於預期，也使市場更加押注聯準會（Fed）本周三可能升息。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

阿莫戴喊AI踩煞車 奧特曼、馬斯克都附和

以科技股為主的那斯達克100指數期貨下跌1.2%。Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）周六表示，他們將增加更多安全防護措施，包括交由獨立第三方進行評估，並呼籲整個AI產業放慢最先進模型的開發速度。OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）表態支持這項提議，xAI創辦人馬斯克（Elon Musk）也表示：「阿莫戴說得對。」

荷莫茲受阻、替代管線又停 布蘭特逼向107美元

沙烏地阿拉伯一條主要輸油管遭到攻擊後關閉，國際油價周一上漲。這條管線在美伊戰爭期間被用來繞過荷莫茲海峽運送原油，如今停擺，使全球能源供應更加吃緊。

布蘭特原油上周大漲近9%後，周一漲向每桶107美元；西德州原油則逼近102美元。沙烏地阿拉伯上周五晚間表示，前一天發生攻擊後，已基於安全考量暫停東西輸油管運作，目前尚未透露何時恢復。

外交方面，阿曼外交部長巴德爾．布賽迪（Badr Albusaidi）表示，伊朗原訂周一和波斯灣國家開會，討論在荷莫茲海峽設立臨時航道，但會議已經延期。巴林先前表示不會出席，理由之一就是東西輸油管遇襲；Axios也報導，沙烏地阿拉伯對這項計畫有所保留。

交易員也正評估伊朗支持的葉門胡塞組織沿紅海沿岸快速推進可能帶來的區域影響。這波攻勢可能讓胡塞組織進一步掌控曼德海峽的航運，而這裡也是全球海運另一處重要咽喉。

川普要降息、華許恐升息 Fed新主席第一考就翻臉？

美國8月核心通膨高於預期，市場預期Fed本周升息機率已超過85%，讓5月才上任的主席華許面臨首場重大考驗。川普雖曾公開鼓勵華許「完全獨立」，卻一再要求Fed大幅降息，最近更揚言若貨幣政策不轉向寬鬆，將擴大貿易戰。

川普周日再次強調，美國的借貸成本應該是全世界最低。被問到是否預期Fed本周升息時，川普說：「我不知道。」

期中選舉將近，選民對生活成本不滿升高，也讓白宮更希望降息。Fed若升息，華許恐和親自提名他的川普正面衝突。

美股不怕利率上揚 就怕一再上揚

美國股市上周反彈，但本周聯準會（Fed）利率決策才是多頭真正考驗。高於預期的通膨數據讓市場更篤定會升息1碼。若升息只是為了防範通膨再起，AI和晶片股仍可望撐盤；若暗示後續還要升息，美債殖利率突破5%加上百美元油價夾擊，今年一路撐起美股的AI行情也將面臨更大考驗。

標普500上周五上漲0.9%，道瓊工業指數漲逾500點，那斯達克也上漲近1%，但三大指數周線仍收黑。費半和台積電ADR 11日分別上漲1.8%和1.2%，周線各漲0.8%和1%。

美國8月核心消費者物價指數（CPI）高於預期，投資人反而鬆了一口氣，因為通膨雖偏熱，卻沒有熱到改寫經濟前景，反讓Fed下一步更加明朗。

如今真正牽動後市的，已不是本周升不升這1碼，而是升息之後還有沒有下一次。RBC策略師目前預估Fed年底前將升息三次，先前原本預期一次都不升。聯邦資金期貨則顯示，12月利率升至4%至4.25%的機率已接近五成，代表市場開始押注年底前可能升息兩次。

輝達擬砸重金投資Anthropic 金額上看百億美元

Anthropic正籌備可能改寫史上紀錄的IPO，尋求募資最高1,000億美元、估值上看2兆美元，並洽談由輝達（NVIDIA）擔任錨定投資人（主要投資人），輝達考慮砸下最高100億美元認購。

這樁交易不只可能超越SpaceX成為史上最大IPO，也將讓全球最大AI晶片商和主要客戶Anthropic的關係更緊密。

路透引述兩名知情人士報導，Anthropic正洽談讓輝達成為這樁IPO的錨定投資人，其中一人透露，輝達考慮投資最高100億美元。目前相關計畫仍在討論，仍可能改變。