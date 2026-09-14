聯準會決策前夕 川普：美國利率應該全球最低

在聯邦準備理事會即將召開政策會議的前幾天，美國總統川普今天表示，不應該有任何國家的利率比美國還低。

路透社報導，川普在愛爾蘭公開賽（Irish Open）期間對記者表示，他並不清楚聯邦準備理事會（Fed）官員本週的會議是否會調升利率。但是他強調，無論聯準會的數據顯示通貨膨脹和經濟情勢如何，美國「應該支付世界上最低的利率」。

聯準會將於一項核心通膨的關鍵指標公布後不到一週內舉行會議。美國勞工部11日公布8月消費者物價指數（CPI），其中核心CPI創下4個月以來最大漲幅，進一步強化市場對於美國央行將會升息的預期。

聯準會理事們這場會議正值將會決定共和黨能否在國會兩院維持些微多數的期中選舉之前數週。隨著通膨持續，川普支持度出現下滑。他主張，聯準會利率水準讓其他國家得利，卻損及美國。

他今天表示：「我比任何人都更懂公式，我們擁有世界上最好的信用，卻讓其他國家變得富裕。」

自從他提名的華許（Kevin Warsh）於今年稍早接任聯準會主席後，過去多次批評前主席鮑爾（JayPowell）的這位總統對聯準會領導層的態度變得較為支持。不過川普的訴求近期更加明確。

兩週前，他在社群媒體上貼文說：「降息，否則我就停止與那些我們對其存在貿易逆差的國家進行貿易。」

白宮國家經濟會議（National Economic Council）主席哈塞特（Kevin Hassett）今天告訴「福斯週日新聞」（Fox News Sunday），不管聯準會對利率的決定為何，川普「將全力捍衛華許的獨立性」。

不過哈塞特同時強調川普立場說，「如果升息…我敢說他對這件事一定不太高興」。