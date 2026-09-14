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那指100將調升SpaceX權重
SpaceX股票閉鎖期陸續屆滿，該公司在那斯達克100指數的權重將獲調升，預料會吸引數十億美元的被動式基金買盤。
那斯達克全球指數觀察（GIW）11日發布的試算資料顯示，SpaceX在那斯達克100指數的權重，預估從約1.28%提高至約2.82%，最終權重將於本月稍晚敲定。華爾街預期，這將促使追蹤該指數的指數基金與ETF，新增數十億美元買盤。
SpaceX目前權重相對偏低，源於該公司在7月納入指數時，多數股票仍處於閉鎖期，無法在公開市場交易。隨著閉鎖期陸續屆滿，SpaceX可在市場交易的自由流通股比率提高，進而推升權重。
權重提高意味著追蹤那斯達克100指數的被動型基金，必須調整相應持股。根據那斯達克資料，截至第2季末，追蹤那斯達克100指數的資產規模約1.7兆美元。
SpaceX自8月以來有兩批股票解除閉鎖，市場一度擔憂供給增加，會引發拋售，但內部人士多續抱持股，股價也保持穩定。
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