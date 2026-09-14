韓股盤後交易新制上路 延至晚間8時收盤 恐面臨流動性挑戰

韓國交易所（KRX）的盤後交易新制14日上路，交易時間延長至晚間8時，目標是吸引更多國際資金，提振市場，跟進美國那斯達克交易所和紐約證交所等業者所主導的國際趨勢，但在亞洲金融市場可說創下先例。

韓國交易所14日起開放約2,400檔Kospi指數和Kosdaq指數的成分股，延長交易時間，投資人也能放空，等於目前除了指數型基金（ETF）以外，幾乎所有股票都可再從下午4時交易至晚間8時。相較下，原本的交易時間是從上午9時到下午3時30分。

韓國交易所也計劃在2027年底前推出盤前交易時段，最終目標則是24小時全天候交易。日本、香港、中國大陸等亞洲主要市場至今仍維持傳統收盤時間，最新措施為南韓市場開啟新的競爭優勢與夜間交易戰場。

在人工智慧（AI）熱潮推動下，韓股今年來表現強勁，韓國交易所希望吸引更廣泛的國際投資人，尤其是在歐洲交易時段。倫敦百達資產管理公司高級投資經理李永宰指出，「交易窗口拉長，通常代表投資人擁有更大彈性，有助提高市場效率」，「進出股市活躍的投資人，或避險基金類型的投資人，可能會更頻繁使用這種交易窗口」。

盤後交易在南韓並非史無前例。另類交易系統Nextrade去年3月推出盤前和夜間交易，涵蓋約600檔股票，推出後幾個月內就搶下近三分之一交易量，優勢包括手續費比韓國交易所低20%-40%、及交易時間較長，加重韓國交易所的競爭壓力。

市場觀察人士普遍支持延長交易時間，因為能讓投資人更快對最新消息或財報做出反應，有助促進市場公平，減少資訊不對稱，提高整體市場公平性。

然而，新措施的最大風險可能是流動性不足，尤其是7月先行的外匯市場延長交易，至今流動性仍低迷。

Roundhill金融公司執行長馬薩預測，外資最初的興趣可能不高，會先觀望三星電子和SK海力士等大型股在新制上路後，是否有足夠買家和賣家，再決定是否從事大宗交易，「延長交易時間不會創造流動性，只是重新分配」。

大型投資人要如何對匯率風險有效避險，是另一個問題。南韓匯市理論上為24小時運作，但非尖峰時段的交易量可能較低，會提高避險成本，阻礙外國基金將大量資金投入晚間交易。