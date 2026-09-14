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中東又動盪 威脅能源供應

經濟日報／ 國際中心、記者江睿智／綜合報導

伊朗14日將與阿曼、沙烏地阿拉伯等國家會面前夕，又傳出一艘行經荷莫茲海峽的船舶遭攻擊，加上沙國此前已暫時關閉透過紅海出口的一條關鍵東西向輸油管，又再加深全球能源供應憂慮。

隸屬英國海軍的英國海事貿易行動辦公室13日表示，接獲通報指出，一艘船隻在行經荷莫茲海峽時遭不明彈射物擊中，增添船舶航行荷莫茲的憂慮。

伊朗據傳14日將與波灣合作理事會（GCC）外長會面，商討荷莫茲海峽情勢，巴林已表態不參加。伊朗外長阿拉奇13日受訪表示，這場會議的重點為建立信任，將向各國針對潛在的新協議、荷莫茲海峽新航線的地圖進行簡報，但若達成協議，也未必代表全面重啟該海峽，決定權仍在德黑蘭手上。

此前，沙烏地阿拉伯因為境內橫跨阿拉伯半島的東西向輸油管，遭遇來自伊拉克境內的攻擊，已暫時關閉。這條輸油管在過去半年來荷莫茲海峽大致關閉期間，一直是中東出口石油的主要途徑，每天輸送400萬至500萬桶原油到紅海港口出口，約占全球的4%至5%。

然而，伊朗扶植的葉門叛軍青年運動組織在攻占紅海港口莫加後，又再拿下位於曼德海峽口的裴林島，這形同掌控曼德海峽航運，將威脅紅海的航行安全。

RBC資本市場公司分析師克羅夫特指出，真正的問題在於美國是否會介入，以試圖避免曼德海峽的最糟情境，還是會繼續對這條不斷蔓延的第二戰線保持緘默。

荷莫茲海峽航運量似乎日漸回升，但仍遠低於戰前的每日2,000萬桶石油。國際能源總署已不再預期荷莫茲海峽今年會恢復航行，並警告今、明兩年將是全球石油需求成長的「失落期」。

台灣方面，今年2月中東衝突升溫後，經濟部增加採購美國天然氣，原訂2029年前將美國LNG進口占比提升至25%，今年前七月自美進口氣源占比已達25.3%，提前達陣。

中東 能源 伊朗 荷莫茲

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