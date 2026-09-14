G7央行本周鷹聲更嘹亮

通膨高漲增添升息壓力，七大工業國集團（G7）央行本周的「鷹」聲將更為嘹亮，美國與日本預料都將升息1碼，英國央行雖估將按兵不動，但也可能釋出鷹派訊息，投資人將緊盯後續的緊縮動向線索。

美國聯準會（Fed）將在美東時間16日下午2時（台灣時間17日凌晨2時）公布利率決策，並釋出最新經濟預測、以及顯示官員預估利率落點的利率點狀圖。

芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，投資人預期Fed屆時調高基準利率區間1碼至3.75%-4%的機率，為87.3%。彭博經濟學家指出，市場釋出的訊息很明確，希望並預期Fed主席華許升息，若華許意外按兵不動，可能失去可信度。

Fed的利率點狀圖則預料將顯示，官員預期今年會升息1碼，明年與後年降息1碼。但經濟學家指出，歷史經驗顯示，Fed不會止於只升息一次，今年也可能會升息至少兩次，也就是在9月升息後，11或12月至少會再升息1碼。

日本銀行（央行）18日預料也將升息1碼到1.25%，符合美日聯手支撐日圓匯率的基調，但彭博經濟學家認為這次將是「鴿派升息」，預期下次要到明年1月再出手，因為官員也擔心升息太快會帶動日圓勁升，引發新一波日圓套利交易平倉潮，掀起市場動盪。

英國央行17日則估將維持基準利率於3.75%，但立場可能因通膨升溫而轉鷹，若通膨風險持續升高，官員可能被迫在年底前升息。