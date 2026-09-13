快訊

Anthropic前研究員憂AI失控消滅人類 執行長：他批評的是整個產業

持續往南追…高金素梅前助理張俊傑逃亡案 警連2天自南部帶回2男釐清

聽新聞
0:00 / 0:00

Anthropic前研究員憂AI失控消滅人類 執行長：他批評的是整個產業

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
Anthropic執行長阿莫戴去年1月在瑞士出席達沃斯世界經濟論壇。美聯社
Anthropic執行長阿莫戴去年1月在瑞士出席達沃斯世界經濟論壇。美聯社

Anthropic研究員考克森（Jacob Coxon）上周公開宣布離職，他之前在社群媒體便屢屢發文講述OpenAI、Anthropic是如何利用這項技術「拿我們的生命冒險」、「人工智慧（AI）可能很快毀滅人類」、「開發AI的人真心相信它可能會毀滅我們所有人」。其他AI研究員也紛紛表達類似的擔憂。

不過，英國天空新聞報導，Anthropic執行長阿莫戴接受美國CNN採訪時回應說，考克森並非公開點名批評Anthropic，而是在批評整個AI產業的發展態勢。阿莫戴說：「我同意考克森的地方，遠多於反對。」

阿莫戴表示：「考克森離開時說，『我認為Anthropic公司是最負責任的參與者，也是最理解這些問題的公司。」

阿莫戴也說，公開表達AI造成災難的機率，效果可能適得其反，如果採取正確的行動，AI是可以受到控制的。

考克森的貼文得到同樣在Anthropic工作的首席科學家胡賓格（Evan Hubinger）回應，他估計人類未來10年內滅絕機率超過10%，高於NBA球星柯瑞（Stephen Curry）罰球不進的可能性。

OpenAI安全研究員史提爾（Julie Steele）上周表示，AI公司需要放慢腳步。Google DeepMind的成員基爾希（Andreas Kirsch）11日寫道，他擔心「AI會毀滅我們所有人，無論是短期、長期風險，還是兩者兼有」。知情人士透露，一些從業人員正在向高階主管呼籲，在AI技術獲得適當保障措施之前，應暫停研發。

倡導AI監管的非營利組織ControlAI美國負責人李希（Connor Leahy〉指出，人們長期以來一直不敢公開談論AI之弊，因為害怕被當成危言聳聽、過於極端，「現在這種沉默終於破冰」。

Anthropic 失控 批評 OpenAI

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

科技員工激論AI發展失控 猶如「家裡沒大人」

AI濫用疑慮升溫 Anthropic執行長籲模型發展減速

AI新創示警 奧特曼、馬斯克支持控管 市場派與發展派爭論

Anthropic執行長籲模型發展減速 馬斯克、奧特曼承諾採取行動

相關新聞

Anthropic前研究員憂AI失控消滅人類 執行長：他批評的是整個產業

Anthropic研究員考克森（Jacob Coxon）上周公開宣布離職，他之前在社群媒體便屢屢發文講述OpenAI、Anthropic是如何利用這項技術「拿我們的生命冒險」、「人工智慧（AI）可能很快毀滅人類」、「開發AI的人真心相信它可能會毀滅我們所有人」。其他AI研究員也紛紛表達類似的擔憂。

「挖金子」比黃金還賺！美國銀行點名：黃金礦業估值來到20年最便宜

黃金價格進入整理，金礦股卻正展現截然不同的行情。 今年8月，MSCI全球黃金礦業指數單月大漲43%，寫下該指數有史以來最大單月漲幅。金礦公司的獲利表現，同樣正在改寫紀錄。

憂末日將至「反AI投資」逆勢崛起 投資人轉抱「類比生活」

外界擔心人工智慧（AI）泡沫可能破裂，以及AI帶來的末日風險，「反AI投資」悄然興起。寫日誌、玩數獨等非數位活動重新流行，投資人也開始青睞原子筆、底片相機、筆記本等生產商的股票。

AI三巨頭示警下晶片股慘了? 市場人士：長期影響或有限

AI巨頭們近日相繼呼籲，應放緩相關技術發展，市場人士指出，短期內晶片製造商及供應鏈股票或許會因此承受一些壓力，但鑒於AI算力的基礎設施支出依然強勁，長期影響可能有限。

等了快9年！特斯拉第二代Roadster跑車10月亮相 馬斯克喊「最驚豔發表會」

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）預告，10月1日將舉辦活動，展示第二代Roadster跑車，意味著這款2017年11月首度亮相、但歷經多次延宕的小眾產品，離量產又更近一步。

Anthropic執行長籲模型發展減速 馬斯克、奧特曼承諾採取行動

人工智慧（AI）遭濫用疑慮日增，Anthropic執行長阿莫戴呼籲，各公司調整提升模型能力的速度，並提出一套三步驟架構，希望放慢發展腳步，爭取更多時間管理相關風險。英國天空新聞報導，億萬富豪馬斯克與OpenAI執行長奧特曼承諾採取行動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。