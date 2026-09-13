「挖金子」比黃金還賺！美國銀行點名：黃金礦業估值來到20年最便宜
摘要
黃金價格進入整理，金礦股卻正展現截然不同的行情。
今年8月，MSCI全球黃金礦業指數單月大漲43%，寫下該指數有史以來最大單月漲幅。金礦公司的獲利表現，同樣正在改寫紀錄。
背後最重要的原因，是黃金礦業特殊的「營運槓桿」。
對金礦公司而言，收入很大程度由黃金現貨價格決定，但開採成本並不會隨著金價同步上漲。當金價翻倍，營運成本沒有跟著翻倍，多出來的價差，就可能大量轉化成利潤。
這也讓部分大型金礦公司的毛利率，如今可以高達7成。
挖礦成本為什麼守得住？
全維持成本（AISC），是觀察金礦股獲利能力的核心指標：涵蓋現金成本、維持性資本支出和管理費用。
多年來，這項成本被穩穩控制在每盎司1,400到1,700美元之間，歸功於三項投資：自主運輸、以人工智慧驅動的礦床測繪，以及在主要礦區整合再生能源電網。
成本鎖住之後，黃金價格每超過開採成本門檻1美元，幾乎都能轉化為利潤！這使得黃金礦業出現一個非常強的獲利槓桿。
只要金價上漲速度持續高於生產成本，自由現金流的成長速度，就可能比黃金價格上漲速度更快。
標普分析2026上半年金礦公司的獲利：AISC成本1539美元／盎司、黃金現價4350美元／盎司，兩者價差達到2811美元，創下歷史新高！
估值來到20年來最便宜
這種獲利能力，已經反映在金礦公司的財務數字上。
根據美國銀行（Bank of America）的觀察，黃金礦業公司已成為市場上最賺錢的行業之一。
目前黃金礦業公司的自由現金流，已經是2020年的10倍；長期債務占權益的比例，則降到原來的一半。
此外，黃金礦業公司的收益率高達12%，在所有行業中最高；若相較標普500指數，其相對估值也來到近20年來最便宜的水準。
連鎖反應，澳洲、加拿大盯上暴利稅
全球礦業就這樣進入前所未有的獲利階段，被分析師稱為「超高利潤時代」。
高獲利也引發了兩端的連鎖反應。一是併購：規模較小的中型礦業公司，如今成為收購目標。另一個是監管：澳洲、加拿大的礦業監管單位，已經打算開徵暴利稅。
當監管單位開始討論暴利稅，某種程度也說明了，這個行業現在有多賺。
金礦相關基金，一個月漲幅都超過3成
這股行情也快速反映在黃金礦業基金與ETF上。
根據MoneyDJ理財網截至2026年9月3日的統計，5檔黃金相關基金，近一個月漲幅都接近或超過3成；其中施羅德環球黃金基金一個月上漲35.09%，富蘭克林黃金基金則上漲33.06%。
3檔黃金礦業ETF的單月漲幅同樣超過3成。iShares MSCI全球黃金礦業ETF（RING）一個月上漲35.77%；VanEck小型黃金礦業ETF（GDXJ）上漲34.11%；VanEck黃金礦業ETF（GDX）上漲33.45%。
當市場關注黃金價格還能漲多少，金礦公司已然成為另一種「黃金股」。
黃金礦業相關基金
|基金名稱
|淨值（美元）
|一個月(%)
|三個月(%)
|今年以來(%)
|一年(%)
|DWS投資黃金貴金屬股票基金LC
|340.98
|33.55
|16.00
|17.35
|54.84
|貝萊德世界黃金基金A2美元
|114.60
|31.50
|14.89
|14.06
|58.13
|施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積
|476.89
|35.09
|13.67
|18.15
|67.59
|晉達環球策略基金－環球黃金基金A累積股份
|66.96
|29.74
|12.03
|11.99
|63.80
|富蘭克林黃金基金美元A
|54.46
|33.06
|14.80
|18.03
|70.35
黃金礦業相關ETF
|ETF名稱
|代碼
|市價（美元）
|一個月(%)
|三個月(%)
|今年以來(%)
|一年(%)
|VanEck黃金礦業ETF
|GDX
|101.49
|33.45
|19.40
|18.33
|56.79
|VanEck小型黃金礦業ETF
|GXJ
|132.33
|34.11
|19.35
|16.30
|61.55
|iShares MSCI全球黃金礦業ETF
|RING
|89.09
|35.77
|20.62
|20.98
|60.41
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