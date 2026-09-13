「挖金子」比黃金還賺！美國銀行點名：黃金礦業估值來到20年最便宜

摘要 黃金價格進入整理，金礦股卻正展現截然不同的行情。

今年8月，MSCI全球黃金礦業指數單月大漲43%，寫下該指數有史以來最大單月漲幅。金礦公司的獲利表現，同樣正在改寫紀錄。

背後最重要的原因，是黃金礦業特殊的「營運槓桿」。

對金礦公司而言，收入很大程度由黃金現貨價格決定，但開採成本並不會隨著金價同步上漲。當金價翻倍，營運成本沒有跟著翻倍，多出來的價差，就可能大量轉化成利潤。

這也讓部分大型金礦公司的毛利率，如今可以高達7成。

挖礦成本為什麼守得住？

全維持成本（AISC），是觀察金礦股獲利能力的核心指標：涵蓋現金成本、維持性資本支出和管理費用。

多年來，這項成本被穩穩控制在每盎司1,400到1,700美元之間，歸功於三項投資：自主運輸、以人工智慧驅動的礦床測繪，以及在主要礦區整合再生能源電網。

成本鎖住之後，黃金價格每超過開採成本門檻1美元，幾乎都能轉化為利潤！這使得黃金礦業出現一個非常強的獲利槓桿。

只要金價上漲速度持續高於生產成本，自由現金流的成長速度，就可能比黃金價格上漲速度更快。

標普分析2026上半年金礦公司的獲利：AISC成本1539美元／盎司、黃金現價4350美元／盎司，兩者價差達到2811美元，創下歷史新高！

估值來到20年來最便宜

這種獲利能力，已經反映在金礦公司的財務數字上。

根據美國銀行（Bank of America）的觀察，黃金礦業公司已成為市場上最賺錢的行業之一。

目前黃金礦業公司的自由現金流，已經是2020年的10倍；長期債務占權益的比例，則降到原來的一半。

此外，黃金礦業公司的收益率高達12%，在所有行業中最高；若相較標普500指數，其相對估值也來到近20年來最便宜的水準。

連鎖反應，澳洲、加拿大盯上暴利稅

全球礦業就這樣進入前所未有的獲利階段，被分析師稱為「超高利潤時代」。

高獲利也引發了兩端的連鎖反應。一是併購：規模較小的中型礦業公司，如今成為收購目標。另一個是監管：澳洲、加拿大的礦業監管單位，已經打算開徵暴利稅。

當監管單位開始討論暴利稅，某種程度也說明了，這個行業現在有多賺。

金礦相關基金，一個月漲幅都超過3成

這股行情也快速反映在黃金礦業基金與ETF上。

根據MoneyDJ理財網截至2026年9月3日的統計，5檔黃金相關基金，近一個月漲幅都接近或超過3成；其中施羅德環球黃金基金一個月上漲35.09%，富蘭克林黃金基金則上漲33.06%。

3檔黃金礦業ETF的單月漲幅同樣超過3成。iShares MSCI全球黃金礦業ETF（RING）一個月上漲35.77%；VanEck小型黃金礦業ETF（GDXJ）上漲34.11%；VanEck黃金礦業ETF（GDX）上漲33.45%。

當市場關注黃金價格還能漲多少，金礦公司已然成為另一種「黃金股」。

黃金礦業相關基金 基金名稱 淨值（美元） 一個月(%) 三個月(%) 今年以來(%) 一年(%) DWS投資黃金貴金屬股票基金LC 340.98 33.55 16.00 17.35 54.84 貝萊德世界黃金基金A2美元 114.60 31.50 14.89 14.06 58.13 施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 476.89 35.09 13.67 18.15 67.59 晉達環球策略基金－環球黃金基金A累積股份 66.96 29.74 12.03 11.99 63.80 富蘭克林黃金基金美元A 54.46 33.06 14.80 18.03 70.35 黃金礦業相關ETF ETF名稱 代碼 市價（美元） 一個月(%) 三個月(%) 今年以來(%) 一年(%) VanEck黃金礦業ETF GDX 101.49 33.45 19.40 18.33 56.79 VanEck小型黃金礦業ETF GXJ 132.33 34.11 19.35 16.30 61.55 iShares MSCI全球黃金礦業ETF RING 89.09 35.77 20.62 20.98 60.41

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