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AI三巨頭示警下晶片股慘了? 市場人士：長期影響或有限

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
包括Anthropic執行長阿莫戴等AI高層近日相繼呼籲，應放緩相關技術發展，短期內或許會衝擊晶片及相關供應鏈股票，但長期影響可能有限。 路透
包括Anthropic執行長阿莫戴等AI高層近日相繼呼籲，應放緩相關技術發展，短期內或許會衝擊晶片及相關供應鏈股票，但長期影響可能有限。 路透

AI巨頭們近日相繼呼籲，應放緩相關技術發展，市場人士指出，短期內晶片製造商及供應鏈股票或許會因此承受一些壓力，但鑒於AI算力的基礎設施支出依然強勁，長期影響可能有限。

周末期間，Anthropic執行長阿莫戴表示，將引入額外的保障措施，包括獨立的第三方評估，並敦促整個產業放慢最先進模型的開發速度。OpenAI執行長奧特曼同表支持，xAI的馬斯克也說，「阿莫戴是對的。」

全球股市周一（14日）交易時，半導體製造商和AI相關股票或許會出現初步拋售潮，畢竟投資人會擔心，在開發先進模型方面若採取更謹慎的態度，或許會影響獲利。不過，由於晶片、能源和算力的需求持續超過供應，任何疲態都可能只是暫時的。

新加坡Allspring Global Investments投資組合經理Gary Tan認為，可能會造成一些短期壓力，但不太可能破壞長期的AI交易，「AI的發展其實還處於相對早期的階段，我不確定生態系的其他部分是否願意接受當前的排序，並在此技術仍持續快速發展的時候放慢腳步。」 

一些投資者甚至認為，AI發展速度放緩最終反而可能會帶來正面影響，讓這些公司有更多時間從已完成的基礎設施中獲得回報。

Global X Management投資策略師Billy Leung表示，如今AI界三大執行長都同意應放慢發展速度，但這並不會真正改變晶片、電力和基礎設施方面的支出。事實上，這反而會延長發展周期」 ，「如果商業化和應用持續成長，而新功能的開發速度有所放緩，實際上還有助於從燒錢開發新產品，轉向利用現有產品賺錢，例如實現各種產品的商業化」。

晶片 AI Anthropic OpenAI 奧特曼 馬斯克

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