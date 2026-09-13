等了快9年！特斯拉第二代Roadster跑車10月亮相 馬斯克喊「最驚豔發表會」

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）預告，10月1日將舉辦活動，展示第二代Roadster跑車，意味著這款2017年11月首度亮相、但歷經多次延宕的小眾產品，離量產又更近一步。

特斯拉在社群媒體預告，10月1日將舉行「準備發射」（Go for launch）活動，執行長馬斯克也轉發這則預告訊息表示，將發表新款Roadster。這場活動可能進一步強化市場對特斯拉與SpaceX合併的揣測，因為發表會名稱呼應了SpaceX的火箭發射任務。

特斯拉和馬斯克都未說明舉行地點，但特斯拉網紅Sawyer Merritt在X分享的電子邀請函顯示，特斯拉已正式邀請預訂車主參加，地點在德州韋科（Waco），距離其奧斯汀總部往北約90分鐘車程，也鄰近SpaceX的德州麥格雷戈（McGregor）的火箭測試基地。

科技媒體The Information已報導，特斯拉也可能展出一款限量版Roadster車型，配備特斯拉與SpaceX合作研發的冷氣體推進器。

這家全球市值最高車廠的產品陣容選擇有限，目前僅生產Model 3與Model Y、Cybertruck、Semi Truck，還有尚未開放市售的兩人座無人計程車Cybercab，第二代Roadster則幾經延宕。

特斯拉在最近的財報說明會表示，Roadster仍在「設計研發」階段。馬斯克4月提到Roadster時則說，「我想這會是歷來最令人驚豔的發表會之一」。

最新汽車銷售數據顯示，隨著傳統車廠撤離純電動車市場，特斯拉再度擴大在美國電動車市場的版圖。根據Motor Intelligence，特斯拉今年1-8月的美國電動車市占率回升至52%，高於一年前的43%。

特斯拉還沒擺脫整體電動車市的低迷，今年來的美國銷量年減16%至32萬5,351輛，但萎縮幅度小於整體電動車市的30%。

分析師表示，特斯拉市占率回升的真正原因是市場上的其他選擇大幅減少。傳統車廠為遏止虧損，紛紛撤離電動車市場。

曾任美國銀行汽車分析師的獨立顧問墨菲表示，即使特斯拉持續轉向機器人、人工智慧（AI）與自動駕駛，對美國電動車市的掌控未來五年都不太可能減弱，除非電池技術出現重大突破，或聯邦法規突然大幅轉向，否則傳統車廠不太可能急著重返電動車市場。