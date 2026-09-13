油價飆漲通膨壓力籠罩 全球主要央行今年決策一次看

歐元區與韓國央行今年已2度升息，美國聯準會及日本央行下週將接力召開決策會議，市場關注利率動向，以下是全球主要央行今年升息情形的整理。

● 美國

美國聯邦準備理事會（Fed）的聯邦公開市場委員會（FOMC）12名具投票權的成員，將在為期兩天的會議結束後，於16日下午2時（台灣時間17日凌晨2時）公布決策，這將是聯準會今年第6次例行會議。

今年7月，聯準會一如市場普遍預期，將基準利率維持在3.50%至3.75%區間不變，連續第5次按兵不動。然而，FOMC的12位委員中，有3人投下反對票，主張那次會議應升息1碼（0.25個百分點）。

本月11日公布的8月消費者物價指數（CPI）顯示，年增率持平於3.4%，但依然遠高於聯準會設定的長期目標2%。受8月CPI數據帶動，市場對聯準會16日升息1碼的預期大幅攀升。

美國總統川普（Donald Trump）自展開第2任期以來，對央行獨立性發動前所未見的攻勢，要求降息以刺激經濟活動。

由川普提名的華許（Kevin Warsh）5月接任聯準會主席後，已主持2次FOMC會議。下週聯準會是會升息來對抗通膨，抑或是像白宮偏好的那樣維持現狀，分析人士認為，這是華許上任以來首場真正的考驗。

● 歐洲

本月10日，歐元區（Eurozone）的央行「歐洲中央銀行」（ECB）調高基準利率1碼至2.5%，以因應中東衝突再起推高能源成本，增加通膨升溫壓力。

這是歐洲央行今年以來第2度升息，先前因應美伊戰爭引發的能源衝擊，歐洲央行已於6月宣布2023年以來的首次升息。

歐洲央行維持今年通膨預測3%不變，但將明年通膨預測微幅上調至2.5%。

● 日本

日本央行「日本銀行」（BoJ）將於17日至18日召開貨幣政策決策會議，日媒報導，日銀預計在會議上再度調升政策利率，從目前的1.0%提高至1.25%。

如果拍板，將是繼今年6月後、時隔3個月再次升息，也是2024年3月啟動升息循環以來最快的一次。

日銀過去大致維持半年左右升息一次的步調，這次僅隔兩次會議、3個月便再度升息，顯示在通膨壓力升高下，貨幣政策正常化腳步正在加快。

促使日銀加速升息的一大因素，是原油價格與日圓貶值帶來的物價上漲風險。日銀總裁植田和男在7月底的記者會上，就曾點名中東情勢緊張造成的原油上漲、人工智慧（AI）相關需求擴大，以及日圓貶值，是可能讓日本通膨進一步加速的3大風險。

● 韓國

上月27日，韓國央行「韓國銀行」（BOK）銀行金融貨幣委員會決定將基準利率從年息2.75%上調至3.00%，升息0.25個百分點。

這是韓銀繼7月16日後連續2個月調升基準利率，而7月那次是韓國2023年1月以來首次升息。

韓國連續升息相當罕見，之前僅有2007年7月至8月連續2次、2021年11月至2022年1月連續2次，及2022年4月至2023年1月連續7次，本次為史上第4次。

韓聯社報導提及，自從面臨緊急戒嚴事件後續政治不確定性、國內營建景氣低迷、美國對等關稅衝擊等利空因素，使得當時貨幣寬鬆政策勢在必行。不過上個月因半導體出口暢旺帶動景氣快速反彈，加上中東局勢使物價趨於不穩，韓銀時隔3年6個月重新啟動升息。

● 英國

英國央行「英格蘭銀行」（Bank of England）今年迄今維持基準利率3.75%不變，但提出警告，美國與伊朗的戰事推高能源價格，未來通膨率可能還會攀升。

英格蘭銀行總裁貝里（Andrew Bailey）7月底表示：「全球環境看起來更加不確定，也更易推高通膨，而國內形勢總體上在通膨前景方面更為良性，因此維持利率不變是合適的。」

他也指出：「通膨下滑速度超出我們預期，但中東地區衝突持續造成能源價格走高且劇烈波動，這會導致今年稍晚通膨再次攀升。」

● 澳洲

由於能源價格飆升，澳洲央行「澳洲儲備銀行」（Reserve Bank of Australia）一改寬鬆政策，今年以來已3度升息，目前利率為4.35%。

澳洲儲備銀行最近一次升息是在5月，宣布將澳幣現金利率調升25個基點至4.35%，並稱經濟壓力主要源於中東地區的動盪。

澳洲儲備銀行當時在聲明中表示：「正如預期，中東局勢發展正在對通膨產生影響…燃料價格上漲加重了通膨負擔，且有跡象顯示，這恐導致各類商品與服務價格跟進調漲。」

● 印尼

印尼央行今年以來已累計升息100個基點，將基準利率調升至5.75%。

印尼央行5月召開貨幣決策會議，宣布將基準利率上調50個基點至5.25%；6月又兩度升息，分別上調25個基點，最終將利率推升至5.75%。

印尼央行說明，升息是「為了加強印尼盾匯率的穩定性，以因應中東戰爭導致的全球劇烈波動衝擊」。

● 巴西

巴西央行貨幣政策委員會（Copom）8月決議將基準利率下調25個基點至14%，因應通膨降溫及經濟活動逐步放緩。這是拉丁美洲最大經濟體巴西連續第4次降息。

此外，巴西8月通膨年增率低於預期，消費者價格創4年來最大單月跌幅，進一步加強央行下週再度降息預期。

凱投宏觀公司（Capital Economics）新興市場資深經濟學家皮奇（Liam Peach）說：「儘管近幾週油價大幅上漲，最新公布的通膨數字仍顯疲弱，再加上經濟動能減弱，這些因素支持巴西央行在下週會議上再次降息，可能從14%降至13.75%。」