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美國聯準會將召開利率會議 華許公信力面臨考驗

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導
美國聯準會（Fed）主席華許。法新社
美國聯準會（Fed）主席華許。法新社

美國聯邦準備理事會（Fed）即將召開重要的利率決策會議，市場預期決策官員將升息，以因應居高不下的通膨。分析人士表示，聯準會主席華許的公信力正面臨考驗。

法新社報導，美國這個全球最大經濟體多年來通膨水準持續超出目標。在總統川普（Donald Trump）對伊朗發動戰爭、推出其標誌性關稅政策後，以及人工智慧（AI）熱潮推升下，物價又進一步飆升。

自今年1月以來，聯準會一直維持利率不變，選擇觀察能源價格震盪的影響，並讓關稅對物價的影響在經濟體系中逐步發酵。

然而，近日包括華許（Kevin Warsh）在內的多位聯準會決策官員已暗示，若通膨未明顯降溫，聯準會將不得不透過升息來應對。

11日公布的8月消費者物價指數（CPI）顯示，年增率持平於3.4%，與前一個月相同，但依然遠高於聯準會設定的長期目標2%。

聯準會的聯邦公開市場委員會（FOMC）12名具投票權的成員，將在為期兩天的會議結束後，於16日下午2時（台灣時間17日凌晨2時）公布決策。

受到8月CPI數據帶動，市場對聯準會16日升息1碼（0.25個百分點）的預期大幅攀升，根據芝加哥商品交易所集團（CME Group）的FedWatch，機率超過85%。

聯準會上次升息是在3年前，當時美國正面臨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後通膨飆升的壓力。目前聯準會利率區間為3.50%至3.75%。

自川普展開第2任期以來，他就針對利率問題不斷批評聯準會，並對央行獨立性發動前所未見的攻勢，要求降息以刺激經濟活動。

川普還對前聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）發起刑事調查，並試圖撤換另一位聯準會理事，甚至揚言若聯準會升息，就要跟部分國家中斷貿易關係。

華許是由川普提名，分析人士認為，這是他上任以來首場真正的考驗：聯準會是會升息來對抗通膨，抑或是像白宮偏好的那樣維持現狀？

布魯金斯研究所（Brookings Institution）資深研究員魏塞（David Wessel）表示：「這就是考驗。這個職位就該面對這種事，現在他必須決定要如何因應。」

「他不是會讓市場徹底失望，就是要冒著開始惹怒川普的風險。」

美國聯準會 聯準會 華許

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