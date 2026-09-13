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市場預估Fed本周升息機率達九成 美股還有哪些變數？

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

中東衝突升溫，富蘭克林投顧指出，美伊衝突解方遙遙無期，高油價可能持續加劇通貨膨脹疑慮。市場9月升息機率已上升至9成，美國10年期公債殖利率觸及5%，打擊美股四大指數表現。

富蘭克林投顧指出，本周美股有四大觀察變數。首先是中東局勢與油價：留意美伊新一輪衝突發展、荷莫茲海峽通行狀況、油價變化等。

二是聯邦公開市場操作委員會（FOMC）會議：9/15-9/16召開，可能不升息或升息1碼（即0.25個百分點），留意主席華許會後針對經濟、就業、通膨、利率等面向的看法以及最新利率點陣圖、經濟預估摘要（SEP）變化。

三是經濟數據：本周要公布的數據包括美國8月零售銷售、工業生產、營建許可、新屋開工等。

四是川普關稅：留意川普政府可能引用第232條（國安關稅）、第301條（不公平貿易關稅）、第201條（反傾銷關稅）、第338條（貿易歧視關稅）來加徵關稅。

美股財報季結束。富蘭克林股票團隊表示，美國企業獲利正加速成長，是支撐美股的主因，成長並非僅集中於科技、能源，而是遍及各類股，通訊服務、消費耐久財、金融、公用事業、房地產、民生消費等受地緣政治影響較小的產業也保持健康的成長，而AI、工業復興、醫療保健創新、金融數位化是目前關注的重要主題。

升息 Fed 美股

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