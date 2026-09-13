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不尋常？AI三巨頭齊喊放慢模型研發 科技業人士：壞事恐已發生

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
Anthropic執行長阿莫戴（中）12日發表3800字長文，再度呼籲AI產業必須放慢發展速度。OpenAI執行長奧特曼（左）與SpaceX執行長馬斯克隨後都表態支持，AI界三巨頭罕見展現共識。法新社
Anthropic執行長阿莫戴（中）12日發表3800字長文，再度呼籲AI產業必須放慢發展速度。OpenAI執行長奧特曼（左）與SpaceX執行長馬斯克隨後都表態支持，AI界三巨頭罕見展現共識。法新社

Anthropic執行長阿莫戴12日發表3800字長文，再度呼籲AI產業必須放慢發展速度。OpenAI執行長奧特曼與SpaceX執行長馬斯克隨後都表態支持，AI界三巨頭罕見展現共識。科技業觀察人士則從中嗅出不尋常的跡象，指恐怕是因為「壞事發生」，把這些大咖都嚇到了。

加密貨幣投資人柯克蘭（Adam Cochran）長期關注科技與政策議題，13日在X發文指出，OpenAI、Anthropic、xAI在這個周末同時大轉彎、同意放慢AI開發節奏。OpenAI執行長奧特曼甚至表示延後IPO，OpenAI高層甚至發表「若為了拯救人類，連GPU都願意熔掉」這類極端說法。

柯克蘭說，三巨頭同步轉變不太可能只是巧合。他表示「壞事已發生」，「顯然某個代理程式有危險及惡意的行為，而且這件事嚴重到足以嚇壞每個人」。

柯克蘭後續發文逐一排除其他可能性。他先駁斥「這只是監管俘虜」的說法。所謂監管俘虜，指的是業者自己不約束、反而透過遊說讓監管規則對自己有利。柯克蘭說，但這次是各家主動自我放慢，反而比較像是擔心政府未來會做出更激烈的反應。

他也排除「只是想延後IPO」的可能，認為若真要延後，有很多更優雅的方式，也不必跟其他實驗室一起同步動作。對於「技術已遇到瓶頸、需要放慢來消化進度」的說法，他指出近期各項研究論文與指標，都顯示能力仍在快速提升，並非停滯。

至於「需要更多時間蓋資料中心」的理由，他認為各家推論算力管理得當、資料中心時程也早已公開，沒必要用這種方式爭取時間。

最後他針對「其實什麼事都沒發生」的說法，提到Anthropic最近公開承認看過惡意代理群體失控的案例，而OpenAI早在5月起就有相關紀錄被揭露。

他也認為，若真的是嚴重到足以嚇到所有人的事件，公開細節反而可能引發政策過度反應，讓外國市場繼續狂奔、反而失去安全空間，因此選擇先內部協調、自願踩煞車，同時維持領先優勢。

柯克蘭的貼文引發關注，在X發布4小時，觀看次數已突破120萬。

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