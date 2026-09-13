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OpenAI今年不公開上市 執行長強調安全優先

中央社／ 洛杉磯12日綜合外電報導

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）接受「財星雜誌」（Fortune）專訪時表示，OpenAI今年不會公開上市，因為這家人工智慧（AI）公司正專注於解決技術相關的安全問題。

根據「財星雜誌」今天發布的訪談影片，阿特曼表示，今年進行首次公開募股（IPO）並不明智，上市行動最快也要等到明年。

阿特曼說：「我認為，承擔10%導致全人類在這個十年結束前滅亡的風險，這是無法接受的。我認為我們正邁入一個新時代，正如過去進入其他時代一樣，必須以不同方式行動，確保我們所做的事情不僅能讓這項理念造福全人類，也要確保沒有人會承擔這麼高的風險。」

阿特曼、Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）以及xAI公司共同創辦人兼負責人馬斯克（ElonMusk）在今天都公開表示，必須因應AI技術帶來的人類風險，放緩AI發展步伐。這是AI領域三大競爭者罕見有共識的時刻。

隨著AI迅速發展，越來越多美國國會議員呼籲制定新規範來管理AI系統，這主要是因為OpenAI競爭對手Anthropic的兩名研究員發出嚴峻警告，認為AI可能在不久的將來導致人類滅絕。

「財星雜誌」詢問阿特曼，是否計劃延後到2027年上市時，他回應：「我會說不是2026年。我們還有很多事情要做，包括達成安全與調適所需的種種目標，以及探索產業和政府如何攜手合作。」

阿特曼同時透露，包括OpenAI在內的主要AI公司，可能即將宣布放慢AI開發步調並合力解決安全風險的協議。

OpenAI 雜誌 IPO

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