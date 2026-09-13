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金磚國家推本幣進行貿易 專家：非強調去美元化

中央社／ 新德里12日專電

金磚國家期盼推出新的支付系統，並以當地貨幣進行貿易。專家表示，此舉並非強調「去美元化」，但若發展有成，美元的重要性自然會下滑。

金磚國家（BRICS）峰會今天起在印度新德里登場，各國代表於印度會議中心（Bharat Mandapam）進行會談，會議涵蓋經濟合作、地緣政治、區域衝突等議題。

長期關注印度涉外事務的國際事務分析家席迪圭（Shahid Siddiqui）在接受中央社記者採訪時表示，這次金磚國家會議，討論的重點不是要創造一種共同貨幣，或形成某股新的地緣政治力量。

席迪圭告訴中央社記者，印度總理莫迪（NarendraModi）提出了關於金磚國家未來應如何進行交易的議題，他所傳達的是，所有會員國，尤其俄羅斯、中國等，目前關注的並非建立單一共同貨幣，而是希望有個新的架構，或發展一套用作支付的基礎設施，讓各國可以用本國貨幣來交易。

席迪圭提到，金磚國家的國內生產毛額（GDP）占全球40%以上，規模十分龐大，這也代表著巨大的商業與經濟力量，而印度對於支付這塊具有一定的經驗，其「統一支付介面」（UPI）已經推行到其他國家，也證明了這個系統能在不同國家使用，因此印度自然也期待能將這套系統推廣到其他國家，尤其是金磚國家使用。

席迪圭強調，不能直接說金磚國家這麼做，是正全面走向「去美元化」，不過可以確定的是，一旦許多國家開始使用本國貨幣交易，那美元在國際間的重要性自然就會下滑。

席迪圭指出，目前世界上許多國家以美元結算，這代表交易活動某種程度上會受到美元體系影響，「當你看到自己國家的貨幣持續貶值，而美元卻愈來愈強勢，這將讓國家的經濟實力受到影響」。但如能使用本國貨幣結算，不但交易過程會變得容易，也能保有相當的自主性。

席迪圭告訴中央社記者，當這樣的體系建立起來，會直接影響國內經濟，包括通膨、GDP和其他經濟指標，因為這些因素都與國際支付和金融體系有所連結，而長期來看，確實可能逐漸朝去美元化發展。

席迪圭指出，印度國內市場通膨偏高，加上美國施加的關稅與制裁，讓國家、人民都承受不小壓力，在印度試著降低外部限制對國內市場造成壓力的同時，金磚國家也正討論並發展有關支付系統的基礎建設，這確實可能對印度有所幫助。

美國總統川普（Donald Trump）先前曾經警告金磚國家，若哪些國家建立替代系統、推行去美元化，美國將對他們課徵100%關稅。

印度 新德里 貨幣

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