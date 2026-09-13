Anthropic上市案 輝達擬砸百億美元認購

路透十一日引述知情人士報導，美國人工智慧（ＡＩ）新創公司Anthropic正籌備可能改寫史上紀錄的首次公開募股（ＩＰＯ），尋求募資最多一千億美元、估值上看兩兆美元（台幣約六十三點七兆元），並洽談由輝達擔任「基石投資人」，輝達考慮砸下最多一百億美元（台幣約三一八五億元）認購。Anthropic預料十一月美國期中選舉前掛牌。

這樁交易不僅可能超越馬斯克旗下的太空探索科技公司（SpaceX），成為史上最大的ＩＰＯ，也將讓全球最大ＡＩ晶片商和主要客戶Anthropic的關係更緊密。

Anthropic正洽談讓輝達成為這樁ＩＰＯ的基石投資人，輝達考慮投資最多一百億美元。相關計畫仍在討論，內容可能改變。對此，Anthropic未予置評，輝達也尚未回應。

基石投資人通常是機構投資人，基石投資人通常會在ＩＰＯ正式向市場推銷前，承諾認購一定數量股票，等於先對這樁ＩＰＯ投下信任票。例如沙烏地阿拉伯公共投資基金（ＰＩＦ）是SpaceX的基石投資人之一。

Anthropic和輝達原就關係密切。雙方關係更深化，反映出ＡＩ模型開發商及運算能力供應商間，既密切又複雜的合作關係。這樁ＩＰＯ也將成為市場能否接受頂尖ＡＩ公司天價估值和龐大資金需求承受度的一大考驗。

Anthropic目前ＡＩ運算主要靠輝達的ＧＰＵ支撐，輝達去年十一月就宣布，將在更廣泛合作架構下投資Anthropic最高一百億美元；Anthropic也承諾向微軟採購三百億美元的Azure運算能力，運算系統將用輝達晶片。

Anthropic也積極分散晶片來源。亞馬遜與Google是Anthropic股東，也是算力供應商。