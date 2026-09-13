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要雇美國勞工… 川普考慮准陸汽車在美設廠
美國總統川普十一日指稱，若中國大陸汽車製造商願在美國設廠生產電動車，並雇用美國勞工，他也許會答應開放，但仍將維持實質禁止大陸製汽車進口美國的政策。
川普十一日接受福斯新聞專訪時，否認可能允許大陸車進口美國。他談到大陸國家主席習近平時說，「我們不讓他的汽車進入美國，從來都不允許」，否則美國汽車市場將被大陸車「淹沒」。
川普還說，「中國如想進來，在這裡設廠生產汽車，我可以接受，日本也這麼做，但必須雇用我們的人。最重要的是，他們要雇用美國人、用美國人」。
川普表示，「我不希望看到（中國）他們跑到墨西哥用低成本生產，再把汽車運過邊境。這種事不會發生」。
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