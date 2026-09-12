金磚國家試圖強化貿易 暫無發行共同貨幣提案

金磚國家（BRICS）峰會今天於印度展開，各國期盼透過以本地貨幣結算在內等各種方式促進各國間的貿易，但暫無外界揣測，將發行BRICS共同貨幣的正式提案。

印度外交部掌管經濟關係的次長達萊拉（SudhakarDalela）在該國今年擔任金磚國家輪值主席國時，被任命為印度的金磚國家事務代表，負責代表新德里當局和其他金磚國家協調、磋商，並為領導人峰會決策預先鋪路。

印度外交部在今天金磚國家領導人峰會結束後召開記者會，達萊拉於會中表示，各國代表都從自己國家的角度發表了談話，但普遍認為應該讓國際機構更具代表性、包容性。

達萊拉提到，各國都對聯合國包括安理會在內的機構進行全面改革，以讓發展中國家更有發言權表達支持，並期待國際金融體系的改革，讓發展中國家、全球南方國家有更強話語權。

達萊拉表示，各國也都重申，應以相互尊重、平等、團結、開放、包容等條件，作為合作的基礎，並透過對話解決分歧。

他指出，各國代表討論到世界各地持續發生的衝突、經濟不確定性所帶來的影響，也強調透過對話、外交方式，和平解決紛爭之重要性。

達萊拉說道，印度總理莫迪（Narendra Modi）在致詞時強調了加強全球南方國家話語權的重要性，他提及，金磚國家必須持續維持戰略合作，以改善人民生活。

在談及本地貨幣結算問題時，達萊拉強調，相關討論一直都有在做，「我們認為，以本地貨幣進行結算，可以在雙邊貿易中有效將成本降低」，改善支付、結算系統，將可進一步促進全球貿易。

至於外傳的BRICS共同貨幣，達萊拉表示，目前並沒有任何正式提案，目前重點應該是「如何讓金磚國家成員有更好的整合，以及如何與其他群體有更好互動」。

達萊拉還說：「我們應該要思考，金磚國家成員該怎麼用最好的方式合作、如何讓金磚國家有更好發展、怎麼讓金磚國家在國際舞台被看見，以及該如何有效呈現、凸顯各國發展的願景與訴求。」

金磚國家目前有11個會員國，各國代表12日、13日在新德里的印度會議中心（Bharat Mandapam）進行峰會，今年峰會主題是「建構韌性、創新、合作與永續發展」（Building for Resilience, Innovation, Cooperationand Sustainability）。