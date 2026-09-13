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莫迪喊話拒金磚淪反西方集團 學者：搶話語權、秀全球南方領袖地位

聯合報／ 記者黃國樑陳湘瑾／綜合報導
印度總理莫迪。美聯社
印度總理莫迪。美聯社

印度總理莫迪十一日在金磚國家商業論壇演說時表示，他一直反對金磚國家淪為反西方集團，並反對中國俄羅斯和伊朗推動的去美元化。他還說，中國需要允許更多印度商品進入中國市場，也不應將印度製造商所需的設備和原料供應武器化。

印度時報報導，莫迪表示，在貿易壁壘日益增加的當下，印度正在建造經濟橋梁。他說，「我們在金磚國家採取的方針也一樣：減少壁壘，增加企業機會」。他說，他一直反對金磚國家淪為反西方集團。他呼籲加強金磚國家內部貿易，這既可以被視為針對美國總統川普強硬的關稅策略，也可以被視為印度先前向中國表明的立場的一次提醒：中國不應將印度製造商所需的設備和原材料供應武器化。

在地緣政治方面，新德里尼赫魯大學中國研究教授謝鋼七日表示，中國希望將金磚國家定義為對抗西方單邊主義和保護主義的組織，金磚國家的擴張將更有利於中國而非其他國家。

台灣淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林筱甄指出，印度總理莫迪希望借由主辦金磚峰會的機會，獲取更大話語權。一方面展示印度是「全球南方」的意見領袖，並防止由中國單方面去定義金磚的政治走向。

林筱甄認為，中印不論是在「全球南方」或金磚國家體系都存在明顯較勁意味，而印度若不想被中國占據話語權，可以試著在糧食、能源、發展融資等議題著力。

印度金爾德全球大學國際事務學院副教授潘孟吉坦言，中國作為世界上最大貨品貿易經濟體，在金磚國家體系內影響力可能更勝印度。

莫迪 金磚 印度 川普 俄羅斯 中國

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