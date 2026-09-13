美股AI行情面臨關鍵考驗！市場不怕利率上揚 就怕一直上揚

美國股市11日反彈，但本周聯準會（Fed）利率決策才是多頭真正考驗。高於預期的通膨數據讓市場更篤定會升息1碼。若升息只是為了防範通膨再起，AI和晶片股仍可望撐盤；若暗示後續還要升息，美債殖利率突破5%加上百美元油價夾擊，今年一路撐起美股的AI行情也將面臨更大考驗。

標普500於11日上漲0.9%，道瓊工業指數漲逾500點，那斯達克也上漲近1%，但三大指數周線仍收黑。費半和台積電ADR 11日分別上漲1.8%和1.2%，周線各漲0.8%和1%。

美國8月核心消費者物價指數（CPI）月增0.3%，高於預期，整體通膨年增3.4%，遠高於Fed的2%目標。數據公布後，市場把本周升息1碼的機率推高至八成以上。投資人反而鬆了一口氣，因為通膨雖偏熱，卻沒有熱到改寫經濟前景，反讓Fed下一步更加明朗。

Fed主席華許8月底在傑克森洞已強調，若通膨沒有以足夠速度朝目標下降，Fed「還有工作要做」。市場因此認為，面對最新通膨數據，如果Fed仍按兵不動，反而可能傷害抗通膨公信力。

如今真正牽動後市的，已不是本周升不升這1碼，而是升息之後還有沒有下一次。RBC策略師目前預估Fed年底前將升息三次，先前原本預期一次都不升。聯邦資金期貨則顯示，12月利率升至4%至4.25%的機率已接近五成，代表市場開始押注年底前可能升息兩次。

債市因此仍是美股最大壓力之一。美國10年期公債殖利率11日收在4.974%，盤中一度逼近5%，創近三年高點。殖利率若再往上，不只會推高企業融資成本，也會讓債券相較股票更具吸引力，對高估值成長股和仰賴借貸的小型股尤其不利。