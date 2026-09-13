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Fed 傳聲筒暗示升息周期來了 美銀、德銀預測今年調高3碼

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
有聯準會（Fed）傳聲筒之稱的蒂米羅斯撰文指出，Fed本周若啟動三年來首次升息，可能不是一次性行動，市場預期美國將進入升息周期。路透
有聯準會（Fed）傳聲筒之稱的蒂米羅斯撰文指出，Fed本周若啟動三年來首次升息，可能不是一次性行動，市場預期美國將進入升息周期。路透

聯準會Fed）傳聲筒之稱的蒂米羅斯撰文指出，Fed本周若啟動三年來首次升息，可能不是一次性行動，市場預期美國將進入升息周期。

由於Fed內部幾乎沒人認為僅靠1碼（25個基點）的升息幅度就能壓低通膨，因此本周若決定升息，將反映出官員判斷當前利率未在適當水準。若是如此，一次升息將無法解決問題。

目前任職於品浩（Pimco）的前Fed副主席克拉里達（Richard Clarida）表示，如果本周升息，肯定還會看到後續進一步動作。

自Fed在1990年代將聯邦資金利率做為引導借貸成本主要工具以來，僅在1997年採取過一次「只升息一次便告終」（one-and-done）的做法。

Piper Sandler策略師、前Fed資深顧問路易斯表示，「一旦做出緊縮政策決定，就必須提高到足以令人覺得顯著改變限制性的程度」，升與不升之間的抉擇「始終難以定奪」，上周五的物價報告「成為壓垮駱駝的最後一根稻草」。

基於這些理由採取的行動，自然引發下個問題：利率要升到多高？

然而，華許不願意闡明Fed如何做出決策，而且主張前瞻指引會讓央行綁手綁腳。

前Fed官員、現任BNY投資管理公司首席經濟學家的萊因哈特表示，如果沒有與市場溝通建立共識，這會增加政策行動被過度推敲、進而引發市場過度反應的風險，市場會認定第一次行動代表後續還會有更多，並反映過多的升息預期，缺乏指引的話，根本無法壓制這種預期。

因此，交易員也會緊盯反映官員對利率走勢預測的點狀圖。避險基金Point72資產管理公司首席經濟學家麥基說，這些預測中「將包含比平時更多的訊號」。

眾多機構中，美銀、德銀都預測Fed今年將升息3碼。且在發布預測的機構中，更有多家都認為Fed 9月升息是板上釘釘。滙豐、摩根士丹利（大摩）認為本周將按兵不動，大摩預測明年會降息。

Columbia Threadneedle投資組合經理胡賽尼（Ed Al-Hussainy）表示，升息有助於平抑近幾周走高的長天期公債殖利率。

若投資人認為Fed將容忍更高通膨，維持利率不變可能會讓債券拋售潮變得更猛烈。

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