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甲骨文創辦人將大舉賣股 最多套現約75億美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

甲骨文（Oracle）共同創辦人艾里森（Larry Ellison）罕見準備大舉賣股，最多套現約75億美元。

甲骨文最新監管文件顯示，82歲的艾里森6月22日設立股票交易計畫，可在10月24日前出售最多5,000萬股。以周五收盤價150美元計算，價值約75億美元。FactSet資料顯示，本世紀以來，艾里森任何一次出售的甲骨文股票都不曾超過2.5萬股。

不過，即使這次全數賣出，他仍將持有約11億股，目前持股比率超過四成，仍是甲骨文最大個人股東。

這項計畫公布之際，甲骨文正全力從傳統軟體公司轉型為AI基礎建設大廠。上季雲端基礎建設營收年增121%，但為OpenAI等客戶興建大型AI資料中心，也帶來龐大資金壓力。甲骨文已大舉舉債並發行新股籌錢，投資人日益擔心債務和獲利率壓力，今年來股價已下跌約二成。

甲骨文 股票 投資人

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