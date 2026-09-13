邁威爾XPU附加產品 有潛利

美國股市11日反彈，但本周聯準會（Fed）利率決策才是多頭真正考驗。高於預期的通膨數據讓市場更篤定會升息1碼。若升息只是為了防範通膨再起，AI和晶片股仍可望撐盤；若暗示後續還要升息，美債殖利率突破5%加上百美元油價夾擊，今年一路撐起美股的AI行情也將面臨更大考驗。

2026-09-13 01:51