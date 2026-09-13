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邁威爾XPU附加產品 有潛利
以客製化晶片與連接技術著稱的邁威爾科技（Marvell），其實坐擁一項「黏性」更強、獲利潛力更大的事業。
邁威爾憑客製化晶片與連接技術搭上資料中心建置熱潮，今年來股價飆漲178%，有分析師稱之為「多引擎加速成長」楷模。
美銀分析師阿爾亞認為，邁威爾用於資料中心連接的端到端產品組合成長潛力更可觀，每年都增添更多客戶和產品，可望年年驅動營收與每股盈餘迅速成長。
邁威爾客製化晶片業務為「XPU」，用於資料中心的支援元件如網路與儲存控制器稱為「XPU附加產品」。阿爾亞認為，附加產品的「黏性」遠甚於XPU，意指客戶會回頭再買。
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