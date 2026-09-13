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沙國輸油管遇襲油價看漲 白宮考慮擴大美國煉油產能

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
沙烏地阿拉伯在10日遭攻擊後，已關閉至關重要的東西向輸油管線，這條波斯灣原油出口的關鍵替代路線受阻，進一步推升國際油價上漲壓力。路透
沙烏地阿拉伯在10日遭攻擊後，已關閉至關重要的東西向輸油管線，這條波斯灣原油出口的關鍵替代路線受阻，進一步推升國際油價上漲壓力。路透

沙烏地阿拉伯在10日遭攻擊後，已關閉至關重要的東西向輸油管線，這條波斯灣原油出口的關鍵替代路線受阻，進一步推升國際油價上漲壓力。另據FT報導，美國已要求經過荷莫茲海峽的油輪在特定時間航行，以便為其提供軍事保護。路透則報導，白宮考慮援引國防生產法來擴大美國煉油產能。

東西輸油管線每天最多可輸送700萬桶原油，從沙國位於波斯灣的石油生產核心地區向西輸送約1,200公里至紅海港口延布（Yanbu），再運往世界各地。美國與以色列2月攻擊伊朗、衝突爆發後，這條管線已非首次遭波及。

一名沙烏地阿拉伯官員表示，10日的無人機攻擊鎖定數座泵站。沙國外交部表示，多架無人機造成人員受傷及設施受損，沙國目前正進行修復。美國太空總署（NASA）用於追蹤野火的衛星也偵測到，麥地那以南的管線沿線10日夜間至11日凌晨出現疑似火情，而這些地點過去一個月並未出現高溫讀數。

伊拉克政府長期難以控制當地受伊朗支持的民兵組織，這些民兵過去曾多次攻擊沙國基礎設施。沙國今年稍早曾與美國罕見對伊拉克民兵發動空襲，但沙國外交部表示，這次應巴格達要求，不會進行報復。

伊拉克軍方發言人努曼表示，總理柴迪已對攻擊展開調查，並將依法處理任何被證實涉案者。人在都柏林的川普被記者問到則說，伊朗很可能是空襲沙烏地阿拉伯、造成其東西向輸油管線停擺的幕後黑手。

美伊衝突已限制荷莫茲海峽運輸，葉門叛軍青年運動又加強攻擊能源基礎設施及紅海航運，如今東西輸油管再遭攻擊，使沙國兩條主要出口通道承受更大壓力。

凱投宏觀（Capital Economics）經濟學家侯賽因表示，青年運動持續推進，加上東西輸油管若遭重大破壞，都可能推動油價朝每桶120美元上升，實際影響則取決於管線受損程度。他說：「只要衝突持續下去，能源供應與價格面臨的風險就會持續存在。」

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