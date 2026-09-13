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Apple Watch 新功能「隨時聆聽」恐踩紅線

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

蘋果Apple Watch Series 12和Ultra 4新增的「隨時聆聽」人工智慧（AI）功能，可能踩到美國有些州的法律紅線。蘋果9日發表了「Siri回顧」功能，可幫用戶整理一整天的對話摘要，另一項新功能「即時倒轉」，則能整理出過去15秒對話的文字稿，並顯示在表上。

蘋果在宣布這些功能的同時，也宣傳了多項隱私保護措施，包括當有用戶使用即時倒轉功能時會發出聲音提示，以及保證不會真的錄製或儲存音訊。

但加州、麻州、賓州和華盛頓州的律師和法律專家表示，他們不相信蘋果的防護措施足以保護用戶免於法律問題。這些州普遍都禁止在未經所有參與者同意下，截取任何私人或機密對話。

他們擔憂的部分在於，在這些州的州法下，就算不建立音檔，持續處理音訊是否也會構成錄音或截取對話。

賓州辯護律師勞爾表示，這項技術「非常接近合法，因為這並非某個人真的接收和使用這些數據」，但「換個論點也可能使其變成違法」，因為該裝置確實截取了音訊，並解釋了它。包含伊利諾州和佛州在內，美國大約還有五、六個州也要求錄音前須獲得所有參與者同意。

Apple Watch Siri 蘋果 隱私

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