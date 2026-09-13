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萬代推出回收塑膠模型 玩鋼彈也能做環保
日本玩具與娛樂公司萬代南夢宮攜手另外兩家日企花王（Kao）和獅王（Lion），將用過的牙刷及家庭用品包裝回收，然後製成鋼彈模型，藉此推動跨產業的資源循環再利用。
花王與獅王會回收用過的洗衣精、洗髮精補充包，以及用過的牙刷，先經清洗及材料重整，接著製成再生塑膠顆粒，再供應給萬代南夢宮旗下子公司萬代Spirits與用過的鋼彈模型框架的樹脂混合，來生產回收材質的鋼彈零件。
這三家公司大約是從去年春季開始討論這項合作案，但此舉勢必遭遇挑戰，因為這些物品雖然都是塑膠製品，但種類各異。鋼彈模型主要是用聚苯乙烯，洗衣精等產品的補充包通常是用聚乙烯，牙刷則通常含有聚丙烯。
因此，這些回收材料熔化後的特性不同，難以相互混合。為解決這個問題，三家公司調整原本的塑膠成型技術，並找出最佳配方。
三家公司反覆調整樹脂比率，以及材料注入模具時的速度與壓力，同時也修改模具設計。經過大量嘗試後，他們確定最佳配方為：90%回收鋼彈模型框架樹脂、5%花王回收材料，以及5%獅王回收材料。
自1980年推出以來，鋼彈模型的出貨量已超過8億。隨著業務持續成長，如何降低塑膠對環境造成的影響，也成為重要課題。
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