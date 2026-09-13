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Fed 升息在即 專家：對股市反而是好事
數據顯示美國8月核心消費者物價指數（CPI）比預期稍高，加深通膨顧慮，聯準會（Fed）本周升息看來箭在弦上。但美股標普500指數11日卻收紅，中斷連四日跌勢。Fed升息在即，市場反應為何似乎轉憂為喜？
麥迪遜投資公司固定收益主管桑德斯說，Fed若小幅升息，市場可能解讀成Fed主席華許對馴服通膨是認真的，不是空話；反之，假如這次仍按兵不動，將有損Fed公信力，也可能使通膨預期惡化。
按這個「升息有助維護公信力」的邏輯推論，Fed本周若果如預期調升基準利率1碼，對長債和股市反而可能是好事。這是因為市場最重視「穩定」，升息有助讓長期公債殖利率回穩、平息債市動盪。一旦借貸利率回落，股市也將為之一振，開始把焦點轉回當前真正重要題材：人工智慧（AI）建置和樂觀的盈餘展望。
美銀（BofA）全球股市衍生商品研究主管鮑勒說：「利率顧慮確實衝擊股市，但科技樂觀展望已拉高總經風險發生門檻…股市任何回檔，都可望強力反彈。達康時期如此，現在也一樣。」
鮑勒指出，1990年代末，30年期美債殖利率挺升2%，Fed升息幅度超過1個百分點，那斯達克指數照樣飆漲。同理，今日投資人對AI的亢奮感，遠遠凌駕對升息1碼的顧慮。即使美股隨Fed升息而下挫，可料見逢低承接買盤將大量湧出。
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