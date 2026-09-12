快訊

桃機驚魂！實習員工在地勤休息室遭持刀狹持 國泰航證實

近千人出席！力晶創辦人黃崇仁公祭 員工集體高喊「謝謝老闆」轉身哭紅眼

美國柴油價格飆高 分析師：特斯拉電動卡車Semi商機大好

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國柴油價格飆到歷史新高，可能帶旺特斯拉全電動重型卡車「Semi」銷售。圖為2023年4月交付給百事公司的Semi。美聯社
美國柴油價格飆到歷史新高，可能帶旺特斯拉全電動重型卡車「Semi」銷售。圖為2023年4月交付給百事公司的Semi。美聯社

美國柴油價格飆到歷史新高，可能觸動一波物價上漲，從日用品售價到通勤上班費用都將受影響。但摩根士丹利分析師預期，電動車大廠特斯拉（Tesla）的機會來了。

MarketWatch報導，特斯拉全電動重型卡車「Semi」在2017年底發表，今年4月開始量產。執行長馬斯克並預告，特斯拉計劃在2027年以前，推出自動駕駛的特斯拉Semi。

摩根士丹利分析師裴寇克11日發布研究報告說，他早就認為，特斯拉有潛力改變自駕卡車的競爭態勢，照目前情勢看來，特斯拉將成為「新興競爭對手」。

特斯拉內華達廠預定9月24日正式啟用，已訂定目標將年產5萬部Semi。這款電動卡車已吸引貨運需求高的企業下訂，包括沃爾瑪（Walmart）、百事公司（PepsiCo）在內，瑞典自駕電動卡車新創公司Einride也打算部署500輛Semi。

自駕卡車運輸對貨運業可能是一大福音，在美國柴油價格高漲的此刻，發揮降低人力成本和減少燃料浪費的雙重效益。美國汽車協會（AAA）說，本周全美柴油均價已漲抵每加侖6美元的新高峰。

裴寇克估計，部署自駕卡車車隊，獲利可望是真人駕駛車隊的六至八倍。他估計，特斯拉對客戶銷售「全自動輔助駕駛」（FSD）軟體訂閱服務，按每月行駛里程數據推估，每部車每月可望賺進1.2萬至1.8萬美元。假設特斯拉拿下13.5%的市占率，那麼到2040年，這項軟體營收可能達到170億美元。

他預期，Semi可望變成特斯拉「一項被低估的盈餘成長驅動力」。他因此調高最樂觀情境下的特斯拉股票目標價，從820美元上調至840美元。基本（最可能）情境目標價維持在400美元。特斯拉股價11日收漲0.5%，報365.44美元。

不過，摩根士丹利另一位分析師山克說，用自駕卡車運貨雖比以往更可能實現，但目前仍止於「承諾」階段，要到2027年商業生產大量提高後才見真章，目前上路的基本上只是原型車。

柴油 特斯拉 價格

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影響比汽油深遠…美國柴油首破每加侖6美元 專家：恐成經濟無聲殺手

特斯拉新自駕小黃Cybercab德州登場 沒有方向盤、油門踏板

特斯拉日本首度公開Cybercab 無人計程車何時上路未定

川普預告「期中選舉後美伊戰事立即結束」油價將暴跌 分析師潑冷水：沒跡象

相關新聞

不甩國會、美車企反對？川習會預計2周後登場 川普：不反對陸在美設廠

美國總統川普周五表示，雖然美國國會議員及汽車企業普遍反對，他並不反對中國汽車製造商在美國設廠生產汽車。他並補充，他不希望中國汽車製造商在墨西哥生產汽車，再將車輛運往美國。

輝達可能砸100億美元認購？ 開盤前五件值得回顧的國際大事

Anthropic正籌備可能改寫史上紀錄的IPO，尋求募資最高1,000億美元、估值上看2兆美元，並洽談由輝達擔任基石投資人，輝達考慮砸下最高100億美元認購。以下是下周開盤前，最值得回顧的五件國際要聞：

Fed升息市場剉咧等？專家：美國股債市將破涕為笑 關鍵在這兩個字

周五出爐的數據顯示，美國8月核心消費者物價指數（CPI）比預期稍高，加深通膨顧慮，聯準會（Fed）下周升息看來箭在弦上。但美股標普500指數11日卻收紅，中斷連四日跌勢。Fed升息在即，市場反應為何似乎轉憂為喜？

美日等成熟國家債台高築 突顯新興國家債韌性

美國及日本等成熟國家債台高築，法人指出，突顯新興國家債韌性。國際貨幣基金（IMF）4月預估，未來五年，成熟工業國債務占國內生產毛額（GDP）比重將從今年的108%升高至115%，其中美國將從126%升高至142%。

美國柴油價格飆高...分析師：特斯拉電動卡車Semi商機大好

美國柴油價格飆到歷史新高，可能觸動一波物價上漲，從日用品售價到通勤上班費用都將受影響。但摩根士丹利分析師預期，電動車大廠特斯拉（Tesla）的機會來了。

911改變盧特尼克…重視結果、時間 緊盯台日韓履行投資承諾

美國商務部長盧特尼克在25年前911恐怖攻擊時，失去了自己的兄弟，以及他當時所領導的金融公司Cantor Fitzgerald的658名員工。他告訴POLITICO，因為911，他變得同時重視結果以及達成需要多久時間。在川普總統剩下約兩年的任期裡，盧特尼克強調他的工作重點之一，是要讓美國與台灣、日本、南韓談成協議交出成果，並再特別點出透過台灣將晶片製造帶回美國。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。