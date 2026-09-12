輝達可能砸100億美元認購？ 開盤前五件值得回顧的國際大事

Anthropic正籌備可能改寫史上紀錄的IPO，尋求募資最高1,000億美元、估值上看2兆美元，並洽談由輝達擔任基石投資人，輝達考慮砸下最高100億美元認購。以下是下周開盤前，最值得回顧的五件國際要聞：

1. 輝達擬砸100億美元挺Anthropic IPO 1,000億美元籌資額將是史上最高

若是落實，不僅可能超越SpaceX成為史上最大IPO，也將進一步拉近雙方關係。Anthropic目前AI運算主要靠輝達GPU支撐，但也積極分散晶片來源，和亞馬遜、Google及博通擴大合作，並著手為Claude設計客製化晶片。隨著Claude需求暴增、算力日益吃緊，這樁IPO也將考驗市場能否接受頂尖AI公司的天價估值和龐大資金需求。

輝達執行長黃仁勳10日駁斥「循環交易」疑慮，強調輝達只投資已有客戶排隊、十拿九穩的機會，不會拿公司資金冒險。

2. Fed下周升息1碼已無懸念 AI晶片股最怕這兩種狀況

美股周五反彈，但下周Fed利率決策才是多頭真正考驗。美國8月通膨高於預期，市場認為升息1碼幾成定局，但真正牽動後市的是升息後是否還有下一次。

標普500周五上漲0.9%，道瓊工業指數漲逾500點，那斯達克也上漲1%，但三大指數全周仍收黑。費城半導體指數和台積電ADR周五分別上漲1.8%和1.2%，周線各漲0.8%和1%。

若Fed只是為防範通膨再起，AI和晶片股仍可望撐盤；若暗示後續還要升息，恐進一步推高美債殖利率。10年期美債殖利率周五盤中已逼近5%，創近三年高點，加上百美元油價壓力，今年撐起美股的AI行情將面臨更大考驗。

3. 全球關注 物價壓力 美日升息機率走高

全球央行下周密集召開利率決策會議，美國、日本升息機率升高，台灣央行也將於周四舉行第3季理監事會議。美國8月整體CPI月增0.4%、年增3.4%，核心CPI月增0.3%，高於市場預期，使交易員預估Fed下周升息機率升至九成，年底前可能升息兩次。

彭博經濟學家認為，台灣央行本周四預料將「鷹派按兵不動」，政策利率維持2%。通膨降溫及11月地方選舉，讓央行有更多觀望空間。不過，核心通膨仍居高不下，AI熱潮也正從出口擴散至投資、薪資和內需，預料央行12月將啟動漸進升息周期，升息半碼至2.125%。

4. 貝森特還沒嗆 日圓空軍先跑一半

美國財政部長貝森特8日向「日圓空軍」下戰帖，宣稱自己掌握日本銀行和日本匯率政策的資訊，「我現在就是莊家」，並嗆聲「想跟我對賭就儘管來」。不過，在貝森特放話之前，避險基金其實已大舉撤退。美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據顯示，截至9月8日當周，槓桿交易員的日圓空頭部位已砍半。日圓本周上漲1.7%，周五升至約1美元兌153.68日圓。與此同時，資產管理公司等投機交易員也連續六周削減美元多頭部位，降至194億美元。

5. 驚艷 新iPhone改寫七紀錄

蘋果9日發表首款折疊機iPhone Duo及iPhone 18 Pro、18 Pro Max三款新機，也是新任執行長特納斯上任後首秀。新機全數搭載台積電2奈米製程A20 Pro處理器，繪圖效能大增40%，裝置端AI運算能力也大幅提升。iPhone Duo更一口氣改寫多項紀錄，展開後僅厚5.2公釐，7.6吋螢幕成為史上最大iPhone；頂規2TB台灣售價更達118,900元，首度突破10萬元大關，成為歷來最貴、容量最大的iPhone。