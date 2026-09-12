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Fed升息市場剉咧等？專家：美國股債市將破涕為笑 關鍵在這兩個字

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國聯準會（Fed）下周升息看來箭在弦上。分析師認為，此刻小幅升息可穩定債市，並且讓股市擺脫一大不確定因素。路透
美國聯準會（Fed）下周升息看來箭在弦上。分析師認為，此刻小幅升息可穩定債市，並且讓股市擺脫一大不確定因素。路透

周五出爐的數據顯示，美國8月核心消費者物價指數（CPI）比預期稍高，加深通膨顧慮，聯準會（Fed）下周升息看來箭在弦上。但美股標普500指數11日卻收紅，中斷連四日跌勢。Fed升息在即，市場反應為何似乎轉憂為喜？

芝商所FedWatch網站顯示，期貨交易員估計Fed下周升息1碼（0.25個百分點）的機率已大增，從一周前的59%躍上87%。這是因為近日公布的通膨數據持續超越Fed的2%目標，且油價本周再漲9%，通膨壓力將有增無減。加上一周前公布的8月非農就業超強，在在顯示Fed下周升息似已成定局。

在通膨烏雲罩頂下，美國股市和債市近來表現都不佳。基準的10年期公債殖利率從6月底的4.4%衝上將近5%，30年期殖利率更升至2004年6月來最高的5.36%。美股也欲振乏力，6月來大致走平。

分析師認為，Fed若在此時小幅提高利率，也許對美股和美國長期公債反而有利。

關鍵在「穩定」 ：長債殖利率回穩、美股撥雲見日續攻

麥迪遜投資公司固定收益主管桑德斯說，Fed若小幅升息，市場可能解讀成Fed主席華許對馴服通膨是認真的，不是空話；反之，假如這次仍按兵不動，將有損Fed公信力，也可能使通膨預期惡化。

按這個「升息有助維護公信力」的邏輯推論，Fed下周若果如預期調升基準利率1碼，對長債和股市場反而可能是好事。

這是因為市場最重視「穩定」，而升息有助於讓長期公債殖利率回穩、平息債市動盪。一旦借貸利率回落，股市也將為之一振，開始把焦點轉回當前真正重要的題材：人工智慧（AI）建置和樂觀的盈餘展望。

美銀（BofA）全球股市衍生商品研究主管鮑勒說：「利率顧慮確實衝擊股市，但科技樂觀展望已拉高總經風險發生的門檻...股市任何回檔，都可望強力反彈。達康時期如此，現在也一樣。」

鮑勒指出，1990年代末，30年期美債殖利率挺升2%，Fed升息幅度超過1個百分點，那斯達克指數照樣飆漲。同理，今日投資人對AI的亢奮感，遠遠凌駕對升息1碼的顧慮。即使美股隨Fed升息而下挫，可料見逢低承接買盤將大量湧出。

Fed 升息

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美國股市周五反彈，但下周聯準會（Fed）利率決策才是多頭真正考驗。高於預期的通膨數據讓市場更篤定會升息1碼。若升息只是為了防範通膨再起，AI和晶片股仍可望撐盤；若暗示後續還要升息，美債殖利率突破5%加上百美元油價夾擊，今年一路撐起美股的AI行情也將面臨更大考驗。

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