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美日等成熟國家債台高築 突顯新興國家債韌性

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
美國及日本等成熟國家債台高築，法人指出，突顯新興國家債韌性。美聯社
美國及日本等成熟國家債台高築，法人指出，突顯新興國家債韌性。美聯社

美國及日本等成熟國家債台高築，法人指出，突顯新興國家債韌性。國際貨幣基金（IMF）4月預估，未來五年，成熟工業國債務占國內生產毛額（GDP）比重將從今年的108%升高至115%，其中美國將從126%升高至142%。

至於新興國家，IMF預估，未來五年，拉丁美洲國家債券占GDP比重大致維持在73%與74%，非洲國家甚至能從56%降至53%。富蘭克林投顧表示，這突顯新興國家積極進行結構性改革的成果，新興國家債市早已脫胎換骨、更顯韌性。

富蘭克林投顧表示，統計自2020年以來，新興市場債受市場事件的衝擊程度已明顯降低，在2020年受新冠疫情影響下跌12.1%，2022年受俄烏戰爭波及下跌9.1%，到2025年因川普宣布對等關稅僅下跌2.9%，再到今年來伊朗戰爭僅下跌2.2%，跌幅甚至低於高評等的全球複合型債券，顯示新興國家債市的成熟度提升、波動風險降低。

另外，新興國家當地債市擁高殖利率收益與潛在貨幣升值的雙重機會。富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人何英信表示，許多新興國家實施審慎的貨幣與財政政策，通貨膨脹控制得宜，因此擁有較高的實質政策利率。

例如，巴西目前政策利率14%，扣掉通膨仍有接近10%的實質利率。以公債到期殖利率而言，埃及高達24%，哈薩克有14.5%、南非有8.8%，遠高於成熟國家4%-5%的水準。

此外，何英信指出，相較2009年金融海嘯後低點與2002年網路泡沫後低點，現今新興國家貨幣水準還要低四至五成，遠遠沒有反映已大幅改善的基本面，加上美國債務負擔與政策前景不確定性刺激市場資金分散風險、重新配置的需求，新興國家貨幣具備不可忽視的潛在升值空間。

美日 債市

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