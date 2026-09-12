快訊

小三替人夫開槍射正宮！怕被斷金援 槍藏絨毛娃娃「事前蹲點」預謀犯案

險游不到岸邊…瑞芳蝙蝠洞潛水5人返程遇大浪 1人突無意識溺水送醫不治

司機忘記接班…區間車在大甲站卡10分鐘 台鐵回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

不甩國會、美車企反對？川習會預計2周後登場 川普：不反對陸在美設廠

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
美國總統川普周五表示，雖然美國國會議員及汽車企業普遍反對，他並不反對中國汽車製造商在美國設廠生產汽車。路透社
美國總統川普周五表示，雖然美國國會議員及汽車企業普遍反對，他並不反對中國汽車製造商在美國設廠生產汽車。路透社

美國總統川普周五表示，雖然美國國會議員及汽車企業普遍反對，他並不反對中國汽車製造商在美國設廠生產汽車。他並補充，他不希望中國汽車製造商在墨西哥生產汽車，再將車輛運往美國。

路透報導，川普接受福斯新聞節目《The Ingraham Angle》訪問時表示「如果中國想進來，在這裡開設工廠生產他們的汽車，我可以接受」，「日本就是這麼做，但最重要的是，他們雇用我們的人。」

由於川習會即將登場，美國密西根州民主黨籍聯邦參議員Elissa Slotkin此前表示，有傳言稱，川普正計畫允許中國汽車在美國銷售，作為他正在籌劃的一項更大規模協議的一部分，這將是一個戰略錯誤。

川普則稱史洛特金的說法是「完全虛假的謠言」，並表示他一直將中國汽車擋在美國市場之外。

美國汽車製造商已敦促川普，不要同意讓中國汽車製造商進入美國市場。川普預計兩周後將在華盛頓與中國國家主席習近平會面。

上周，通用汽車、福特、豐田、福斯、現代等幾乎代表所有美國主要汽車製造商的團體敦促國會迅速通過法案，永久禁止中國汽車進入美國市場。該組織呼籲美國國會在12月底前通過這項法案。

該組織執行長John Bozzella在致國會領袖的信中表示，目前，中國汽車製造商正在全球各地傾銷獲得補貼、搭載聯網軟體及硬體的汽車。

這並非川普首次表態歡迎中國車企赴美設廠。今年1月，他在底特律經濟俱樂部表示，如果中國汽車製造商希望在美國設廠並雇用美國人，那將是「很棒的事」，「我喜歡這樣。讓中國進來，讓日本進來。」到今年5月訪問北京之前，他又表態稱，若中國企業在美投資設廠，他可能同意中國汽車進入美國市場。

美國汽車製造商、零組件供應商、鋼鐵業者、工會及政治人物主張，中國汽車製造商擁有幾乎無上限的國家支持、龐大生產規模、電動車技術優勢以及極低價格，一旦進入美國，將擊垮美國本土及其他外國汽車製造商，並掏空美國製造業的核心基礎。

川普 美國 川習會 墨西哥 習近平 中共 汽車

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川習會前川普對陸廠鬆口：可以赴美造車 但陸製車別想進來

莫迪：中國不應將印度製造商所需設備及原料武器化

小米汽車明年開進歐洲市場 與八家德國經銷商簽合作備忘錄

中國工信部：目標2030年新能源車國內銷量占比7成

相關新聞

不甩國會、美車企反對？川習會預計2周後登場 川普：不反對陸在美設廠

美國總統川普周五表示，雖然美國國會議員及汽車企業普遍反對，他並不反對中國汽車製造商在美國設廠生產汽車。他並補充，他不希望中國汽車製造商在墨西哥生產汽車，再將車輛運往美國。

Fed下周升息1碼已無懸念 AI晶片股最怕這兩種狀況

美國股市周五反彈，但下周聯準會（Fed）利率決策才是多頭真正考驗。高於預期的通膨數據讓市場更篤定會升息1碼。若升息只是為了防範通膨再起，AI和晶片股仍可望撐盤；若暗示後續還要升息，美債殖利率突破5%加上百美元油價夾擊，今年一路撐起美股的AI行情也將面臨更大考驗。

Fed升息市場剉咧等？專家：美國股債市將破涕為笑 關鍵在這兩個字

周五出爐的數據顯示，美國8月核心消費者物價指數（CPI）比預期稍高，加深通膨顧慮，聯準會（Fed）下周升息看來箭在弦上。但美股標普500指數11日卻收紅，中斷連四日跌勢。Fed升息在即，市場反應為何似乎轉憂為喜？

美日等成熟國家債台高築 突顯新興國家債韌性

美國及日本等成熟國家債台高築，法人指出，突顯新興國家債韌性。國際貨幣基金（IMF）4月預估，未來五年，成熟工業國債務占國內生產毛額（GDP）比重將從今年的108%升高至115%，其中美國將從126%升高至142%。

幾十年幾乎不賣股！艾里森突然要套現75億美元 甲骨文正為AI大燒錢

甲骨文（Oracle）共同創辦人艾里森（Larry Ellison）罕見準備大舉賣股，最多套現約75億美元。甲骨文正為AI資料中心大舉燒錢，舉債籌資之餘還擴大裁員，艾里森本人也砸下鉅資支持兒子擴張媒體版圖。

輝達擬砸100億美元挺Anthropic IPO 1,000億美元籌資額將是史上最高

Anthropic正籌備可能改寫史上紀錄的IPO，尋求募資最高1,000億美元、估值上看2兆美元，並洽談由輝達（NVIDIA）擔任基石投資人，輝達考慮砸下最高100億美元認購。這樁交易不只可能超越SpaceX成為史上最大IPO，也將讓全球最大AI晶片商和主要客戶Anthropic的關係更為緊密。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。