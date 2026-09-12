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Fed下周升息1碼已無懸念 AI晶片股最怕這兩種狀況

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
若暗示後續還要升息，美債殖利率突破5%加上百美元油價夾擊，今年一路撐起美股的AI行情也將面臨更大考驗。路透
若暗示後續還要升息，美債殖利率突破5%加上百美元油價夾擊，今年一路撐起美股的AI行情也將面臨更大考驗。路透

美國股市周五反彈，但下周聯準會（Fed）利率決策才是多頭真正考驗。高於預期的通膨數據讓市場更篤定會升息1碼。若升息只是為了防範通膨再起，AI和晶片股仍可望撐盤；若暗示後續還要升息，美債殖利率突破5%加上百美元油價夾擊，今年一路撐起美股的AI行情也將面臨更大考驗。

標普500周五上漲0.9%，道瓊工業指數漲逾500點，那斯達克也上漲1%，但三大指數全周仍收黑。費城半導體指數和台積電ADR周五分別上漲1.8%和1.2%，周線各漲0.8%和1%。

美國8月核心消費者物價指數（CPI）月增0.3%，高於預期，整體通膨年增3.4%，遠高於Fed的2%目標。數據公布後，市場把下周升息1碼的機率推高至八成以上。投資人反而鬆了一口氣，因為通膨雖偏熱，卻沒有熱到改寫經濟前景，反而讓Fed下一步更加明朗。

Fed主席華許8月底在傑克森洞已強調，若通膨沒有以足夠速度朝目標下降，Fed「還有工作要做」。市場因此認為，面對最新通膨數據，如果Fed仍按兵不動，反而可能傷害抗通膨公信力。

如今真正牽動後市的，已不是下周升不升這1碼，而是升息之後還有沒有下一次。RBC策略師目前預估Fed年底前將升息三次，先前原本預期一次都不升。聯邦基金期貨則顯示，12月利率升至4%至4.25%的機率已接近五成，代表市場開始押注年底前可能升息兩次。

債市因此仍是美股最大壓力之一。美國10年期公債殖利率周五收在4.974%，盤中一度逼近5%，創近三年高點。殖利率若再往上，不只會推高企業融資成本，也會讓債券相較股票更具吸引力，對高估值成長股和仰賴借貸的小型股尤其不利。

不過，AI和晶片股仍可能是相對有支撐的類股。標普500今年來仍上漲近12%，主要靠企業獲利強勁成長和AI基礎建設大舉投資。Gabelli基金經理人貝爾頓（John Belton）認為，只要Fed不是連續大幅升息，AI股仍有機會撐住，因部分AI股本益比不算太高，基本面也依然強勁。對市場而言，這也表示AI晶片和資料中心供應鏈能否繼續交出強勁獲利，將是多頭能否延續的重要支柱。

另一個變數仍是油價。布蘭特原油本周一度逼近每桶110美元，周五雖回落至104.61美元，全周仍大漲逾8%。華爾街已逐漸放棄短期停火能壓低油價的期待，並開始為荷莫茲海峽航運長期受阻做準備。

Fed 升息 晶片

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