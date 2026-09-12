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幾十年幾乎不賣股！艾里森突然要套現75億美元 甲骨文正為AI大燒錢

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
甲骨文（Oracle）共同創辦人艾里森。路透
甲骨文（Oracle）共同創辦人艾里森。路透

甲骨文（Oracle）共同創辦人艾里森（Larry Ellison）罕見準備大舉賣股，最多套現約75億美元。甲骨文正為AI資料中心大舉燒錢，舉債籌資之餘還擴大裁員，艾里森本人也砸下鉅資支持兒子擴張媒體版圖。

甲骨文最新監管文件顯示，82歲的艾里森6月22日設立股票交易計畫，可在10月24日前出售最多5,000萬股。以周五收盤價150美元計算，價值約75億美元。FactSet資料顯示，本世紀以來，艾里森任何一次出售的甲骨文股票都不曾超過2.5萬股。不過，即使這次全數賣出，他仍將持有約11億股，目前持股比率超過四成，仍是甲骨文最大個人股東。

這項計畫公布之際，甲骨文正全力從傳統軟體公司轉型為AI基礎建設大廠。上季雲端基礎建設營收年增121%，但為OpenAI等客戶興建大型AI資料中心，也帶來龐大資金壓力。甲骨文已大舉舉債並發行新股籌錢，投資人則日益擔心債務和獲利率壓力，今年來股價已下跌約二成。

甲骨文去年9月同意為OpenAI提供價值3,000億美元的運算容量，但相關資料中心開發面臨許可和監管障礙。即使如此，該公司仍持續推進建設，並透過大規模裁員節省現金。

甲骨文目前把裁員列入「2026年重整計畫」，預估總成本已提高至約28億美元，主要是資遣費。甲骨文已認列約21億美元，並再編列7億美元，準備進一步採取行動。截至5月底，甲骨文在美國約有4.9萬名員工，海外約9.2萬人，合計比一年前減少2.1萬人。

艾里森本人的資金需求同樣龐大。他去年協助兒子大衛．艾里森完成天舞（Skydance）和派拉蒙（Paramount）合併，如今大衛旗下派拉蒙天舞又提出1,100億美元收購華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）的計畫。艾里森去年12月並同意親自為其中400億美元股權融資提供擔保。

甲骨文 裁員 股票 美元 OpenAI

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