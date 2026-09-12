升息預期已提前反映 美股反彈收高

美國國土安全部10日在「聯邦公報」公布，計劃取消H-1B等特定臨時工作簽證持有者享有的60天失業寬限期，極度依賴外籍人才的美國頂尖科技公司首當其衝，這也是川普重返白宮以來限制合法移民的最新舉措。H-1B簽證由美國國會於1990年設立，2017年起實施60天寬限期，方便外籍員工離境前能暫留美國，繼續找新工作或處理個人事務。新規上路後，適用對象還將擴及E-1（國際貿易商）、E-2（條約投資人）、L-1（跨國企業主管）、O-1（傑出能力者）以及TN（美墨加協定專業人士）等簽證持有者。

2026-09-12 01:22