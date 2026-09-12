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升息預期已提前反映 美股反彈收高
原油價格高漲、美國柴油價格創高，加上新出爐的通膨數據等，讓外界幾乎確認聯準會（Fed）近期將升息因應，但股市前幾個交易日的震盪走勢已提前反應這種可能性，美股今天反彈收高。
道瓊工業指數終場上漲509.19點，或0.98%，收在52573.29點。
標準普爾500指數上漲65.28點，或0.86%，收在7656.98點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲251.32點，或0.96%，收在26333.04點。
費城半導體指數上漲209.833點，或1.81%，收在11824.00點。
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